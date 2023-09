“Più cose fai, più qualcuno si accorge di te”: il volontariato è anche un modo per trovare un lavoro in Australia

Il tema di quest'anno è Better together , e la settimana offre l'occasione per riconoscere e celebrare il lavoro dei volontari e per ringraziarli.





Ma essere volontari non è soltanto un'azione generosa che possiamo fare per i bisognosi.





Può essere infatti di grande aiuto per noi stessi: molte persone appena arrivate Down Under o donne che per via della maternità hanno dovuto staccarsi magari per anni dalla loro professione hanno trovato una loro strada professionale grazie al volontariato.

Laura Anzurri al centro con due colleghe volontarie. Source: Laura Anzurri

Laura Anzurri durante la pandemia ha deciso di diventare volontaria in un op-shop (negozio di usato), un po’ per noia e un po’ per fare una nuova esperienza.