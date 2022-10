Prima finanziaria laburista, "tante belle parole" ma poco coraggio

il governo laburista ha rivelato che il deficit per quest'anno sarà di quasi 37 miliardi, rispetto ai 78 miliardi previsti a maggio dalla Coalizione, mentre l'indebitamento netto raggiungerà i 766 miliardi nel 2026m contro le previsioni precedenti di 864 miliardi.





"il nostro budget farà tre cose", ha detto Chalmers durante la presentazione a Canberra: "fornirà un costo della vita responsabile senza pesare sull'inflazione, metterà a punto i suoi investimenti in un economia più forte e moderna e inizierà le procedure per ritornare in attivo".



Il ministro del Tesoro Jim Chalmers. Source: AAP / AAP / Jono Searle I prezzi dell'elettricità da qui a Natale aumenteranno del 20%, seguiti da un ulteriore 30% il prossimo anno finanziario. Il gas invece salirà del 44% nei prossimi 18 mesi.





Gli stipendi continueranno a scendere, dato che secondo le stime l'inflazione raggiungerà quasi l'8% da qui alla fine dell'anno





Questo mentre l'Australia si trova nel pieno di una crisi ambientale.





Il governo ha deciso di allocare nella finanziaria oltre 640 miliardi in quattro anni per fare fronte ai disastri naturali. La maggior parte dei soldi finirà nel Disaster Ready Fund , creato per finanziare progetti e iniziative in 30 aree diverse di Stati e Territori e per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.





Allo stesso tempo la risposta immediata del governo verrà finanziata dal Disaster Recovery Funding Arrangements .





Dal punto di vista delle famiglie, dal luglio prossimo il Child Care Subsidy coprirà fino al 90% dei costi per chi guadagna meno di mezzo milione di dollari, mentre verrà esteso il piano per il congedo parentale dopo la nascita fino a 26 settimane nel 2026, incoraggiando entrambi i genitori a farne uso.





Il professore di finanza della University of NSW di Canberra Max Tani ha analizzato per SBS Italian i punti salienti della finanziaria laburista.





