Primavera: c’è fermento in giardino!

“Con l’innalzamento delle temperature in giardino si svegliano oltre alle piante anche gli insetti, quindi bisogna cercare di osservare e intervenire quando necessario per difendere i nostri spazi verdi, ma anche avere pazienza nel farlo in maniera corretta per non danneggiare ‘gli insetti buoni’ come le coccinelle”, spiega il garden designer Carlo Gabriele ai microfoni di SBS Italian.





In Australia, è il momento ideale per iniziare a piantare un gran numero di piante ornamentali e ortaggi estivi come pomodori, fagiolini e zucchini, con un occhio alla temperature del terreno che aumentano più lentamente rispetto a quelle percepite.





“Quello che ci sembra un totale insuccesso, ovvero semi che non germinano, potrebbe non esserlo se decidiamo di aspettare qualche giorno in più per iniziare a piantare il terreno”.



La nuova stagione si prevede particolarmente umida a causa dell’arrivo de La Niña, il fenomeno metereologico per la terza volta porterà piogge in Australia, soprattutto sulla costa est.





“Dovremmo continuare a monitorare le piante, l’umidità favorisce l’insorgere di malattie fungine per esempio. Piante più deboli possono essere facile bersaglio di insetti. Se il terreno tende a conservare l’acqua possiamo intervenire sulla struttura per migliorarne il drenaggio”.





