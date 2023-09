"Promuovere la mia attività è stato più difficile che studiare il funzionamento dei neurotrasmettitori"

La vita di Serena Di Modugno è cambiata drasticamente quando ha lasciato Milano per trasferirsi down under , dove ha imparato a condurre uno stile di vita più equilibrato e improntato sui benessere psicofisico.





"Ho incontrato la naturopatia dapprima come paziente e il suo approccio olistico mi è servito tantissimo per vivere in armonia con il mio corpo, così ho capito che volevo rimettermi a studiare e abbracciare questa nuova vita anche in ambito professionale”, ha raccontato Di Modugno ai microfoni di SBS Italian.





“Ci sono ancora molti pregiudizi attorno a questa professione e nonostante sia riconosciuta a livello internazionale, molti, sopratutto gli italiani, credono che noi naturopati siamo degli hippie che si curano con le piante!”, scherza ancora Sereba





“Lo scopo della naturopatia è quello di favorire il benessere e l'autoguarigione del corpo attraverso interventi di disintossicazione e riequilibrio e può essere un grande alleato nel fornire al corpo il giusto supporto, anche all'interno di un percorso medico. Spesso infatti ci capita di collaborare on dottori e psicologi, senza volerci sostituire ad essi”.

Nonostante le tante soddisfazioni che questo nuovo percorso formativo le ha portato, Serena racconta che la strada per il successo è lunga e non priva di difficoltà.





“Una volta deciso di avere una mia attività è arrivata la parte più difficile, che per me è stata capire e mettere in pratica i principi di marketing che servono a supportare le mie iniziative e contribuiscono a farmi conoscere”.





“Per assurdo ho fatto più fatica con quello che a comprendere il funzionamento dei neurotrasmettitori del cervello!”





Ascolta l'intervista integrale a Serena Di Modugno:

