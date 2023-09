Qual è il rischio di subire attacchi informatici per un privato cittadino?

Nel 2021 è stato registrato un aumento di circa il 10% degli attacchi informatici considerati "gravi".





Un'emergenza che, a livello globale, costa ad aziende e privati circa 6 trilioni di dollari, un valore pari a 4 volte il PIL italiano, e che la crisi tra Russia e Ucraina starebbe acuendo.





Come funzionano questi attacchi? Come possono proteggersi le persone e le aziende? L'esperto di tecnologia e sicurezza informatica Davide Gaido ci ha aiutato a fare chiarezza.





“Nel mondo della cyber security ci sono vari livelli di rischio, che vengono chiamati track levels , e servono a mettere in scala i profili di rischio dei cittadini privati. Un dirigente d'azienda rischia di più di un semplice impiegato, ma nessuno è al sicuro”, ha commentato Gaido ai microfoni di SBS Italian.





“Bisogna stare attenti alle mail, agli allegati di queste mail e ad altre forme di social engineering, in cui è molto facile cascare”, continua l'esperto.

Nonostante le insidie, il modello digitale sta conquistando diversi settori, non da ultimo quello del denaro virtuale, con le criptovalute che stanno diventando un bene di rifugio, sopratutto in un contesto di precarietà e guerra come quello che stiamo affrontando.





In pochi giorni, il rublo ha perso il 30% del suo valore rispetto al dollaro, e gli interessi sui titoli di stato russi sono balzati dal 9,5 al 22%.





In questo contesto sono in molti quelli che si stanno rivolgendo alle criptovalute e il valore di Bitcoin ed Ether è aumentato rispettivamente del 12 e dell’11%, fissando i cambi a 44 mila dollari per il Bitcoin e 3 mila per Ether.





Ma queste cripovalute rappresentano davvero un porto sicuro?





“Allo stato attuale i Bitcoin si stanno comportando come un titolo di borsa più che una valuta. Molte le persone lo stanno percependo come un investimento, nonostante la sua alta rischiosità”, commenta Gaido in conclusione.





Ascolta l'intervento integrale di Davide Gaido, esperto di tecnologia e cyber security:

