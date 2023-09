"Quando lavoro do sempre il meglio di me"

Dopo aver inizialmente lavorato nella ristorazione nella Central coast del NSW come manager, poi a Sydney come runner e poi nuovamente manager dello stesso ristorante, Ottavio Martello oggi è proprietario di ItalJob Painting , un progetto imprenditoriale che continua a crescere grazie alla sua serietà ed impegno, come ha spiegato lui stesso ai microfoni di Radio SBS.





Dopo i primi anni down under spesi a lavorare nella ristorazione, Ottavio ha deciso di provare a mettersi in proprio facendo l’imbianchino.



“All’inizio avevo una macchina da 300 dollari. Ho comprato rulli, pennelli, un investimento da 500 dollari, e ho cominciato a mettere i primi advertisment online. Lavoravo da solo e facevo cose piccole, quindi lavoravo due giorni sì e quattro no. I primi sei mesi sono stati molto quiet ”, spiega Ottavio, che ha imparato il mestiere di imbianchino in Italia.





In realtà in Italia Ottavio frequentava la scuola alberghiera, ma, spiega, “l’estate, invece che andare a lavorare al ristorante come facevano tutti i miei amici, io andavo a lavorare nella construction ”.





Oggi la sua piccola azienda Italjob Painting stabilita tre anni fa a Sydney, continua a crescere. “Quando ho aperto la mia attività volevo che i clienti sapessero che sono italiano, visto che in Australia gli italiani sono molto apprezzati.”



Ottavio Martello all'opera come imbianchino. Il progetto imprenditoriale che Ottavio ha iniziato senza troppe aspettative si è ingrandito, ed oggi ha otto dipendenti.





“Lavoriamo soprattutto imbiancando case di persone molto benestanti, che vivono in case di lusso. Ormai Italjob ha un nome negli eastern suburbs di Sydney e quindi stiamo crescendo parecchio”.





Qual è il segreto del successo di Ottavio, nel frattempo diventato anche cittadino australiano? “Quando lavoro do sempre il massimo, non importa che io lavori per me o lavori per qualcun altro, do sempre il meglio di me”.





