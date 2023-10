Quanti sono i visti di ricongiungimento familiare per quest’anno?

In attesa della finanziaria della prossima settimana, il governo federale ha annunciato i numeri del programma di immigrazione per l’anno 2020/21.





“Sono numeri che si riferiscono al numero massimo di visti che verranno dati quest’anno finanziario, quindi fino a fine giugno”, ha spiegato a SBS Italian l’agente d’immigrazione Emanuela Canini.





Nella sezione ‘Family stream’ si legge che per i Partner Visa verranno assegnati 72.300 posti.





Molto più ristretti i numeri per i ricongiungimenti familiari: sono previsti 900 Parent Visa, 3.600 Contributory Parent e 500 cosidetti ‘Family Visa’ per altri parenti.





In queste categorie rientrano i visti per Remaining Relative, Aged Dependant Relative e i Carer Visa.





“I Parent Visa di ogni categoria sono stati praticamente dimezzati da quando è iniziata la pandemia”, commenta Emanuela Canini, aggiungendo che anche per questo motivo le tempistiche per ottenerlo sono lievitate.





I numeri per i ‘Family Visa’ sono rimasti invece più o meno ai livelli pre-pandemia, perché molto ridotti fin da principio.





Visa



2020-21



2019-20



2018-19



Parent



900



669



1.218



Contributory Parent



3.600



3.730



5.587



Other Family



500



444



524





Le opzioni per fare venire in Australia i genitori

Ci sono diverse opzioni per una residenza permanente, tralasciando quella del visto temporaneo di tre o cinque anni.





La più economica è quella del Parent visa, che costa qualche migliaio di dollari ma ha tempi di attesa lunghissimi, sui 30 anni.





I visti Contributory Parent invece sono molto più costosi, circa 50mila dollari, ma dai tempi di attesa molto più ristretti, di cinque anni.





Infine c’è la possibilità di un visto a rate, ossia i 50mila dollari vengono suddivisi in due tranche, con dapprima un visto di due anni che poi diventa permanente da pagare in due rate diverse.





L’attesa per il primo visto temporaneo è anche in questo caso di cinque anni.





Anche se l’attesa per un visto economico Parent Visa è di 30 anni, sarebbe possibile venire in Australia con un visto turistico (ma non ora, a causa del travel ban ), e poi richiedere un visto Aged Parent.





In questo caso sarebbe possibile rimanere in Australia con un Bridging Visa, in attesa della decisione sul visto.

Con il Bridging Visa è sempre difficile ottenere qualsiasi cosa

Ci sono però considerevoli svantaggi, visto che quel tipo di Bridging Visa non dà accesso a Medicare, tranne che per i primi sei mesi concessi agli italiani ogni volta che entrano in Australia.





Inoltre sarà necessario richiedere un Bridging Visa B ogni volta che si vuole uscire dall’Australia, mentre rimangono limitazioni in tutte quelle cose che normalmente si farebbero una volta trasferiti, come affittare una casa o avere un contratto telefonico.





Ascolta l’intervento di Emanuela Canini su SBS Italian.

LISTEN TO Quanti sono i visti di ricongiungimento familiare per quest’anno? SBS Italian 07/05/2021 12:39 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.