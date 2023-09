Riduzione delle emissioni, 130 grandi aziende chiedono all'Australia di impegnarsi

Mentre il primo ministro Scott Morrison è impegnato in una non facile trattativa con i Nationals sull'impegno che l'Australia dovrà prendere nella riduzione delle emissioni inquinanti, 130 tra le più grandi aziende australiane hanno chiesto al governo federale di impegnarsi per la riduzione delle emissioni — non solo perché è giusto per l'ambiente, ma ache perché crea posti di lavoro e stimola l'economia.





Anche analisi del Fondo Monetario Internazionale indicano che l'Australia potrebbe guadagnare molto dalla spinta verso le emissioni zero, con i minerali chiave esportati dall'Australia ad aumentare di valore da quattro a sei volte quello attuale.

L'Australian Office of Financial Management, che gestisce il debito del governo australiano e i suoi obblighi finanziari, ha dichiarato che un terzo degli incontri che ha avuto con investitori a livello nazionale e internazionale negli ultimi mesi hanno incluso discussioni sugli impegni e le promesse dell'Australia in campo energetico e ambientale.





Nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciata la nuova politica ambientale australiana, in tempo per il summit COP-26 di Glasgow che inizierà il 31 ottobre, il vertice sull'ambiente più importante degli ultimi anni.





Ascolta l'analisi della industria energetica in Australia del professore di finanza della University of New South Wales Massimiliano Tani.

