Su SBS TV torna il grande tennis con il torneo Roland Garros

Venerdì alle 12 su World Movies: Io e Annie





Un noto commediografo newyorkese e una ragazza con aspirazioni artistiche si innamorano e condividono le proprie nevrosi. Diretto e interpretato da Woody Allen, questo film vede inoltre l’indimenticabile interpretazione di Diane Keaton che per questo ruolo ha vinto anche l’oscar come miglior attrice protagonista.





alle 22:00 su SBS Tennis: Open di Francia





Come ogni anno, SBS ci porta live sui campi del Roland Garros a Parigi per assistere agli Open di Francia che quest’anno si disputano dal 27 settembre all’11 ottobre. Per i dettagli dei risultati delle ore scorse vi rimando all'approfondimento della seconda ora di trasmissione a cura del nostro Dario Castaldo.





Sabato alle 12 su Viceland: The Goddam Election with John Safran





John Safran indaga sui micropartiti che contestano le elezioni federali australiane del 2016, rivelando bizzarre alleanze che rovesciano la percezione del multiculturalismo australiano, rivelando quella che potrebbe essere stata l'elezione più religiosa di sempre.





Domenica alle 19 su SBS Food: Bonacini’s Italy





Lo chef Michael Bonacini cucina piatti classici come la zuppa di fave e menta e la famosa ricetta laziale della torta agli amaretti.





Lunedì alle 21:30 su Viceland: In search of the end of the world





Religione e scienza sono d'accordo - la fine del mondo sta arrivando. Ma quando? E come? C'è qualcosa che possiamo fare per ritardare l'inevitabile? Per scoprirlo, questo programma cerca risposte in due antiche civiltà che sono misteriosamente scomparse ed esplora la profezia del giorno del giudizio del famoso Nostradamus, nel tentativo di scoprire con esattezza quando sarà il giorno finale del pianeta terra.





Martedì alle 12 su SBS Food: Lidia’s Kitchen





In questa puntata, Lidia si concentra su frutta e dolci. Ci mostra infatti come preparare delle deliziose fragole con aceto balsamico, una sontuosa panna cotta con frutta di stagione, nettarine e mirtilli in prosecco e una facilissima crostata di prugne.





E alle 19e30 su SBS: Every Family Has a Secret





In questo documentario, Elizabeth Brierley, una madre di Perth e Paul Morris, un expat australiano che vive a Parigi, indagano su come le loro vite siano state per sempre alterate dai segreti dei loro genitori e dal loro stretto legame con il mondo del crimine e della corruzione.





Mercoledì alle 8e30 su SBS Food: Italian Food Safari





In questa puntata lo chef Stefano Di Pieri mostra a Guy come utilizzare le arance rosse per fare un carpaccio di ricciole accompagnato da un finocchio al forno. Ad Adelaide, il macellaio Tony Marino ci invita ad unirsi alla sua famiglia per un banchetto abruzzese con porchetta allo spiedo e per mostrarci un modo insolito per servire la polenta. Infine, la pasticciera Alexandra Rispoli ci mostra come mescolare e cucinare dei profumati biscotti al pistacchio.





E alle 21e40 su NITV Going Places with Ernie Dingo





Ernie visita Ceduna nel South Australia e incontra Felicity, una pilota dalla voce suadente, Peter, un appassionato di football, e Perry, un audace pescatore, ed impara tutto sulla vita in questa piccola città costiera.





Giovedì alle 19e30 su World Movies Skin





Un avvincente dramma basato sulla storia vera di Sandra Laing, figlia di genitori afrikaner bianchi negli anni '50 del Sud Africa che, a causa di una rara irregolarità genetica, nasce con la pelle scura e viene quindi ostracizzata dalla società bianca dominata dall'apartheid.





E non dimenticate che potete sempre guardare i migliori film e telefilm australiani e dal mondo grazie a SBS Demand. Questa settimana vi consigliamo Made in Italy che racconta la storia della nascita dell’industria della moda italiana tramite gli occhi di Irene Mastrangelo, una giovane intraprendente appena arrivata a Milano dal Sud Italia. Per maggiori informazioni visitate www.sbs.com.au/ondemand .





Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.