Schede in ritardo, cosa fare per votare dall'Australia

Anche i cittadini e le cittadine italiani residenti all'estero sono chiamati a votare alle elezioni politiche italiane. Le schede elettorali sono state spedite per posta prioritaria dagli uffici consolari già da diversi giorni, ma cosa si può e si deve fare se le schede non vi sono arrivate o sono arrivate in ritardo?





La data finale per far pervenire le schede è giovedì 22 settembre, entro le 16. Nonostante la giornata sia stata nel frattempo dichiarata festiva in Australia, per via della recente morte della Regina Elisabetta II, gli uffici della rete consolare resteranno aperti.





In questa intervista la console di Melbourne Hanna Pappalardo spiega a SBS Italian cosa fare in questi ultimi giorni disponibili per votare in caso di ritardi nella consegna delle schede.





Per maggiori informazioni contattate la vostra sede diplomatica di riferimento, a Melbourne , Sydney , Canberra , Adelaide , Perth o Brisbane .





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.