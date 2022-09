Spezie e cocktail, come la nuova generazione sta rivoluzionando una storica azienda romana

By Carlo Oreglia

Si è svolto dal 5 all'8 settembre, dopo due anni di interruzione causa COVID-19, il Fine Food Australia 2022, il ritrovo annuale dedicato ai produttori alimentari e al cosiddetto fine dining .





Diversi stand italiani erano dedicati a prodotti che fanno dell'originalità il loro marchio di fabbrica. Tra loro Italpepe, un'azienda di spezie romana che presenta un prodotto antico in chiave moderna.





L'idea è quella di abbinare spezie diverse da aggiungere a cocktail specifici, come il mojito o lo spritz.



Sono una miscela di erba e spezie per fare risaltare l'aroma ed il sapore dei vari cocktail Beatrice Galli

Beatrice Galli è la nipote del fondatore di Italpepe, e racconta a SBS Italian come la vita della terza generazione non sia tutta rose e fiori come si potrebbe credere.





"Molto spesso si pensa che lavorare in famiglia sia più semplice, invece si hanno più responsabilità", racconta Beatrice a SBS Italian.





"Il nonno è una persona molto inquadrata e soprattutto all'inzio del mio percorso mi ha aiutato tantissimo".





"Niente Porsche per me comunque, io ho una Fiat 500 vecchia di otto anni".





