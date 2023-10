Talentwolf: la piattaforma italiana nata a Sydney per chi cerca e chi offre lavoro

Per chi arriva in Australia dall’estero alla ricerca di un’occupazione, o per chi aspira a fare carriera down under, può risultare complesso capire come muoversi nel mondo del lavoro locale.





Fabio Caragliano, 34enne di Santo Stefano Ticino in provincia di Milano, lo sa bene: trasferitosi a Sydney nel 2016, ha fatto fatica all’inizio a trovare la sua strada.





“Quando sono arrivato in Australia ho cominciato ad inviare CV, ma spesso non ricevevo neppure risposta. Ho scoperto poi che i curricula inviati agli indirizzi generici di aziende e recruiter vengono molto spesso persi”, racconta Caragliano a SBS Italian, “mi sono reso conto che avere un recruiter specializzato e che potesse seguirmi in Australia era fondamentale”.

Caragliano ha fatto tesoro della sua esperienza e l’ha messa poi anche a disposizione di altri: nel 2018 ha cominciato a sviluppare una piattaforma per mettere in contatto direttamente i reclutatori delle agenzie di collocamento con chi è alla ricerca di lavoro.





“ Talentwolf potrei definirlo il Trip Advisor del recruitment: si tratta di una piattaforma online che permette di trovare recruiter in base alla loro specializzazione e location, consultare il loro profilo, leggere e lasciare commenti oltre a mettersi velocemente in contatto con loro tramite un sistema di chat”.





L’obiettivo di Caragliano è creare un sistema chiaro e semplice per rendere il mercato del lavoro più facile e accessibile.





“Arrivando dall’Italia non avevo idea di chi fossero i recruiter, venivo da un mondo diverso e anche avere conversazioni telefoniche all’inizio era complesso, perché l’australiano è diverso dall’inglese che si studia”, racconta, ma le sfide iniziali hanno appassionato Caragliano.





In Australia, racconta l’imprenditore, a causa del visto ci sono alte barriere in entrata e questo influisce anche sulle possibilità di trovare impiego in ambiti specializzati; più si è specializzati e maggiori sono le possibilità di trovare lavoro.

“Bisogna continuare ad aggiornarsi, essere una persona molto intraprendente per farsi strada; se possibile a causa della pandemia di coronavirus più di prima. Su Talentwolf io passo notti e fine settimana di lavoro, ho moltissima passione per questo progetto che deriva dal mio interesse personale per il mondo digitale, che ho trasformato prima nel mio lavoro e poi nella mia start up”.





“La mia avventura australiana, durata sei anni, è stata una delle più belle della mia vita. Sono arrivato con un Working Holiday Visa, ho avuto diverse esperienze di lavoro e ho conosciuto tantissime persone... Poi il fatto di poter andare in spiaggia ogni giorno è un vantaggio non da poco”.





Dopo aver mosso i primi passi, Caragliano riceve la sponsorizzazione da un'azienda di Sydney, e nel 2019 diventa residente permanente. Nello stesso anno decide di tornare in Italia per stare vicino agli affetti.





Oggi il quartier generale di Talentwolf si trova a Sydney, ma l'azienda dall’Australia si è trasferita con il suo ideatore anche in Europa: “Sta andando molto bene, con grande sorpresa sono usciti articoli su Forbes e Business Insider , in molti mi hanno contattato per investire sul progetto”.





