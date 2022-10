Per Dutton il budget di Chalmers sarebbe "un'occasione persa"

By Francesca Rizzoli

"Un budget difficile in tempi difficili", così ha descritto il primo budget laburista il ministro del Tesoro Jim Chalmers. Un'affermazione confermata dal rialzo dell'inflazione, l'aumento del costo della vita e le pressioni sui costi dell'energia, che è previsto aumentino del 50% nei prossimi due anni.





Ieri il leader dell'opposizione Peter Dutton ha presentato la propria risposta al budget laburista, che ha definito come "un'occasione persa" per aiutare gli australiani in difficoltà da parte del governo.



"C'è molta carne al fuoco", ha dichiarato l'esperto di politica australiana Paul Scutti ai microfoni di SBS Italian.





Secondo Scutti la prima finanziaria del governo Albanese è "un mini budget servito proprio a correggere alcune spese che la Coalizione aveva deciso nell'ultimo budget del governo Morrison, ed è servito a preparare il terreno per i mesi a venire".





L'aumento dei costi dell'energia fino ad un 50% nei prossimi due anni, i tagli ai fondi alla sanità pubblica di 2,4 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni e la riforma del mercato del lavoro, presentata nella giornata di ieri in Parlamento, sono stati i punti centrali commentati dall'esperto di politica australiana Paul Scutti.





