Intrighi politici e sapori italiani, la guida TV di SBS per questa settimana

Venerdì alle 20.30 su SBS World Movies – The Outpost



Una piccola unità di soldati statunitensi viene sopraffatta da combattenti talebani presso il remoto Combat Outpost Keating in Afghanistan dando origine alla Battaglia di Kamdesh. Nel film diretto da Rod Laurie troviamo Scott Eastwood, Caleb Landry Jones e Orlando Bloom.





Venerdì alle 21.15 su NITV – Bamboozled



Il regista Spike Lee offre uno sguardo pungente e satirico sulla televisione attuale negli Stati Uniti. Il titolo di questo film è tratto da un discorso di Malcom X: «Vi hanno raggirati, fuorviati, imbrogliati» (la parola bamboozled significa infatti questo) ed è il primo film di Spike Lee girato interamente in digitale.



Sabato alle 15.30 su SBS Food – Made in Italy with Silvia Colloca



Silvia Colloca si reca nelle Marche, in Molise ed in Abruzzo, terra a cui Silvia è particolarmente legata e dove rivive alcuni ricordi della sua infanzia. In questi due episodi scopriremo insieme a Silvia come cucinare le lasagne in stile marchigiano, le pesche di Castelbottaccio ed infine i cannelloni fatti a mano con carne brasata.





Domenica alle 20.25 su SBS ch 3 e SBS HD – JFK Revisited: through the looking glass



JFK Revisited guida gli spettatori attraverso prove e testimonianze recentemente declassificate. Con le voci narranti quelle dei premi Oscar Whoopi Goldberg e Donald Sutherland, il film di Oliver Stone si avvale di un team di esperti forensi, medici, esperti balistici, storici e testimoni, per analizzare la "teoria del complotto" da sempre evocata sulla vicenda.





Lunedì alle 20.30 su SBS Food – Stanley Tucci: Searching For Italy



In questo episodio Stanley Tucci si trova a Roma dove incontra una vecchia amica, Claudia della Frattina, con la quale si dirige in un piccolo ristorante chiamato Armando al Pantheon. Stanley e Claudia assaggeranno i celeberrimi rigatoni all’amatriciana.





Martedì alle 20.30 su NITV – White Chicks



Due agenti dell'FBI screditati, Kevin e Marcus Copeland, vengono assegnati a un nuovo caso in cui devono proteggere Tiffany e Brittany Wilson, due eredi di una compagnia di crociere, minacciate di rapimento.





Mercoledì alle 20.30 su World Movies – Churchill



Nel giugno del 1944 gli Alleati stanno ultimando il piano per il D-Day, per assestare il colpo finale alle forze naziste. Il primo ministro britannico Winston Churchill teme però che si ripeta un'altra Gallipoli e non intende passare alla storia come il mandante dell'ipotetica carneficina. Sotto pressione da parte del Parlamento e di re Giorgio VI, per Churchill saranno fondamentali i consigli di sua moglie Clementine ai fini della sua decisione.





Giovedì alle 21.40 su NITV – Jindabyne



Stewart Kane, un irlandese che vive nella città di Jindabyne, sta pescando in collina con altri tre uomini, quando assieme scoprono il corpo senza vita di una ragazza nel fiume. Invece di tornare immediatamente in città, decidono di continuare a pescare e di non segnalare la loro macabra scoperta per alcuni giorni. Diretto da Ray Lawrence e con protagonisti Gabriel Byrne, Laura Linney e John Howard.





