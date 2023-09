Tetti agli stipendi, ponte di Messina, taxi: il governo Meloni ci riprova

NEL NOSTRO AGGIORNAMENTO DALL'ITALIA DI OGGI Nel CdM di oggi lunedì 7 agosto si prevede l'approvazione di diverse norme su temi non collegati tra loro: taxi, voli, giustizia, lotta al granchio blu

Fa discutere la proposta di rimuovere nel progetto del ponte sullo Stretto il tetto agli stipendi normalmente previsto per il settore pubblico

Le opposizioni chiedono le dimissioni di Marcello De Angelis, che in un post "scagiona" i responsabili della strage di Bologna

Lunedì 7 agosto in Italia si riunirà l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva.





In agenda saranno inseriti due decreti omnibus che trattano dei temi più disparati, dalla giustizia al costo dei biglietti aerei fino al progetto rincorso da decenni per la costruzione di una infrastruttura per collegare Sicilia e Calabria.



È ancora presto per capire se l'opera verrà ora finalmente avviata, ma fa già discutere la proposta del ministro Matteo Salvini di rimuovere per quel progetto il tetto di 240.000 euro, previsto per i compensi dei dirigenti in ambito pubblico.





Il giornalista Carlo Fusi, in collegamento da Roma, spiega come Salvini ritenga questo un limite non adeguato al calibro dei professionisti che un progetto tanto imponente e rilevante a livello internazionale dovrebbe attrarre.





