Pasta: bisogna saper scegliere

“Una pasta buona non scuoce, tiene la cottura, e per far questo è fondamentale combinare alla perfezione le farine che vengono utilizzate”, spiega Tonino Amadio, general manager di Italy in Oceania.





L’azienda, che ha sede a Melbourne e importa prodotti italiani, era presente al Fine Food Australia 2022.



“Dalle orecchiette arcobaleno baresi, che sono la ‘morte sua’ con friarielli e salsiccia, al rigatone che può essere fatto alla carbonara o all’amatriciana come da tradizione”, Amadio ha spiegato ai microfoni di SBS Italian i segreti per riconoscere ed esaltare la regina delle tavole italiane.





