Tourism Western Australia invita gli italiani a tornare Down Under

All'inizio di marzo, dopo quasi due anni di totale isolamento dal mondo esterno, anche il Western Australia ha riaperto i propri confini ai viaggiatori provenienti dagli altri Stati australiani, ma anche a quelli provenienti dall'estero.





Punti chiave





Dopo due anni segnati dalla pandemia, il Western Australia ha riaperto le porte ai turisti domestici ed esteri

Craig Smith è da poco stato nominato marketing manager di Tourism Western Australia per il mercato italiano

A partire da giugno, Qantas collegherà Roma e Perth con un volo diretto tre volte alla settimana

Craig Smith è recentemente stato nominato Marketing Manager per il mercato italiano di Tourism Western Australia ed avrà come compito principale quello di convincere gli abitanti del Bel Paese ad attraversare il globo per visitare le bellezze che l'Australia Occidentale ha da offrire. Il nuovo marketing manager di Tourism Western Australia Craig Smith Source: Courtesy of Tourism Western Australia "Sono neozelandese, ma vivo a Rimini da ormai 15 anni. In precedenza ho lavorato per compagnie che promuovevano la Grande Barriera Corallina", ha raccontato Craig a SBS Italian.





Il settore del turismo ha sempre giocato un ruolo molto importante per l'economia del Western Australia e prima dello scoppio della pandemia erano tanti gli italiani che si recavano in questo stato per passare un periodo di vacanza.





"Nel 2019, sono stati 11.000 gli italiani che si sono recati nel Western Australia, portando con sé un giro d'affari pari a circa 20 milioni di dollari", dice Craig Smith.

A partire da questa estate, sarà ancora più facile raggiungere il Western Australia dopo che la compagnia aerea Qantas ha annunciato un volo diretto tra Perth e Roma.





"Questa è la prima volta che l'Australia viene collegata direttamente con l'Europa continentale con un volo non-stop", afferma Craig.





"L'Australia non è mai stata così vicina per gli italiani ed anche se per ora questo è un collegamento stagionale, speriamo che la domanda sia tale da permettere che continui anche per gli altri mesi dell'anno". Una delle attivazioni pubblicitarie in italiano di Tourism Western Australia Source: Courtesy of Tourism Western Australia Dopo due anni di stop, Craig avrà l'arduo compito di ricordare agli italiani le bellezze da vedere in Western Australia.





"Ho già cominciato a tenere webinar con alcuni tour operator italiani, mentre tra poco cominceremo anche delle attivazioni nelle stazioni di Roma e Milano, così come pubblicità sugli autobus della maggiori città italiane".





Craig ci tiene però non solo ad invitare coloro che vivono in Italia a recarsi in Western Australia, ma anche tutti gli italiani che in Australia ci vivono già.

"Credo che anche tutti gli italiani D own Under apprezzeranno le straordinarie bellezze che il Western Australia ha da offrire".





Potete riascoltare la nostra intervista con Craig Smith qui:

LISTEN TO Tourism Western Australia invita gli italiani a tornare Down Under SBS Italian 20/04/2022 11:06 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.