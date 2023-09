Tutte le serie TV in italiano da guardare gratis su SBS On Demand

HAI MAI USATO SBS ON DEMAND? SBS on Demand è disponibile su ogni dispositivo collegato ad internet: cellulari, computer, tablet, smart TV compatibili e così via.

È facile da utilizzare ed è gratuito, quindi potete guardare quello che volete, quando volete, senza intaccare il vostro budget.

Negli ultimi 12 mesi, 6 milioni di persone hanno utilizzato SBS On Demand, che offre contenuti in 95 lingue.

Ascolta questo podcast con la presentazione ed i trailer di tutte le serie in italiano disponibili sul servizio gratuito di streaming di SBS.





Ad accompagnarti alla scoperta del catalogo (aggiornato a settembre 2023) sono Massimiliano Gugole, produttore e conduttore di SBS Italian, e Kathryn Fink, direttrice di SBS Television.



2 stagioni, 32 episodi



Una serie che ha avuto un enorme successo in Italia. Il protagonista è Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. La storia è ispirata a quello che incredibilmente è davvero accaduto al professor Pierdante Piccioni che, in seguito ad un incidente stradale, ha dimenticato 12 anni della sua vita. Le prime due stagioni sono disponibili su SBS On Demand, con una terza che dovrebbe uscire in Italia agli inizi dell’anno prossimo.



Il cast di Doc, con al centro Luca Argentero che interpreta il personaggio principale, il dottor Andrea Fanti. Source: SBS

1 stagione, 12 episodi



Blanca è una serie che racconta di una giovane donna che ha perso la vista all’età di 12 anni e che viene assunta in una stazione della polizia di Genova per aiutare a decifrare file audio. L’attrice che interpreta Blanca, Maria Chiara Giannetta, ha vinto il Nastro d’Argento come Migliore Attrice in una serie televisiva. La prima stagione è tutta disponibile su SBS on Demand, mentre la seconda uscirà in Italia ad ottobre.



I personaggi di Nanni (Pierpaolo Spollon) e Blanca (Maria Chiara Giannetta). Source: SBS Non mi lasciare / Don't Leave Me



1 stagione, 8 episodi



Elena Zonin, la poliziotta interpretata da Vittoria Puccini torna a Venezia, città della sua giovinezza, che aveva lasciato vent’anni prima per Roma. Il motivo? La morte misteriosa di un bambino, il cui corpo è ritrovato nella laguna, un evento che potrebbe essere collegato ad un’indagine sulla quale Elena sta lavorando da tempo.



La serie "Non mi lasciare" è ambientata a Venezia. Source: SBS / RAI/Paypermoon, photo by Jacopo Brogioni Gomorrah / Gomorra



5 stagioni, 58 episodi



Forse la serie italiana più importante degli ultimi anni, sicuramente quella che ha avuto il maggior successo internazionale, disponibile in quasi 200 paesi al mondo. La serie è arrivata dopo l’omonimo film di Matteo Garrone, a sua volta tratto dal libro scritto da Roberto Saviano. Sono tanti gli intrighi legati alla camorra raccontati dalla serie e al momento tutte e cinque le serie sono disponibili per diverse giornate di binge watching , ma qui dobbiamo farvi fretta... Le prime quattro stagioni rimarranno su SBS on Demand solo fino al 30 settembre. Una ragione in più per iniziare subito!



"Gomorra" è la serie italiana di maggior successo a livello internazionale, disponibile in quasi 200 paesi. Source: SBS Bangla



1 stagione, 8 episodi



Una serie divertente tratta dall’omonimo film e con gli stessi protagonisti, che prosegue in qualche modo dove il film si era interrotto. Phaim e Asia continuano la loro storia d’amore, lui credente musulmano e con una vita scandita da tradizioni e fede, lei atea e figlia di genitori separati.



Phaim Bhuiyan e Carlotta Antonelli sono i protagonisti di "Bangla". Source: SBS Ever After / Chiamami ancora amore



1 stagione, 6 episodi



La storia è quella di due persone che si sono amate moltissimo, ma il sentimento svanisce ed inizia una guerra in cui è coinvolto anche il piccolo Pietro, loro figlio. Ma come è potuto cambiare tutto così drasticamente?



La storia di un amore finito in "Chiamami ancora amore", con Greta Scarano e Simone Liberati. Source: SBS Exterior Night / Esterno notte



1 stagione, 6 puntate



La premiatissima serie diretta da Marco Bellocchio su una delle pagine più tristi della storia italiana, il rapimento di Aldo Moro, con protagonista Fabrizio Gifuni. Il cast è ricchissimo, con tra gli altri Margherita Buy nella parte di Eleonora Moro e Toni Servillo in quella di Papa Paolo VI. Quattro David di Donatello e tre Nastri D’Argento per il lavoro di Bellocchio, che è prima uscito al cinema come un lungo film in due parti ed è poi stato rimontato in otto puntate per la televisione DA CORREGGERE



Fabrizio Gifuni è Aldo Moro e Toni Servillo è Papa Paolo VI in "Esterno Notte", serie diretta da Marco Bellocchio. Source: SBS / Anna Camerlingo Unknown Male Number 1 / Ignoto 1 - Yara, DNA di un’indagine



1 stagione, 4 episodi



La miniserie documentaria ricostruisce uno degli omicidi più discussi degli ultimi anni, quello di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa nel novembre del 2010 e per il cui omicidio è stato condannato Massimo Giuseppe Bossetti soltanto otto anni dopo, nell’ottobre 2018. Nelle quattro puntate vengono raccontate le complesse indagini e i procedimenti giudiziari che ne sono conseguiti.



"Ignoto 1 - Yara, DNA di un’indagine" ricostruisce uno degli omicidi più discussi degli ultimi anni in Italia. Source: SBS / SBS On Demand Rex: A Cop's Best Friend / Rex



4 stagioni, 43 episodi



Un grande classico per chi magari ha trascorso l’infanzia in Italia una decina di anni fa, o che comunque c’era. Il commissario Rex, un pastore tedesco molto intelligente, è stato protagonista di una serie poliziesca austriaca che ebbe uno straordinario successo proprio in Italia. Quando la serie fu chiusa dopo dieci stagioni, gli italiani non erano pronti ad abbandonare le vicende di Rex e così trasportarono il tutto a Roma in una nuova produzione in italiano.



Rex a Roma con il commissario Lorenzo Fabbri, interpretato da Kaspar Capparoni. Source: SBS We Are Who We Are



1 stagione, 8 episodi



La serie è in inglese, ma ha molto di italiano. È ambientata a Chioggia ed è diretta da Luca Guadagnino. La storia si concentra su due adolescenti che risiedono in una base militare statunitense. Come ogni adolescente, sono alla ricerca di se stessi e del primo amore.



"We are who we are" è la serie in inglese ambientata a Chioggia e diretta da Luca Guadagnino. Source: SBS / HBO Stanley Tucci: Searching For Italy



1 stagione, 6 episodi



Sempre in inglese c’è anche una nuova serie tutta dedicata all’Italia e alla cucina italiana. A presentarla è l’attore italoamericano Stanley Tucci che è protagonista di tantissimi film e serie TV, ma che qui non recita e sceglie di andare alla ricerca delle sue origini in un viaggio italiano con molto tempo trascorso a tavola. Vincitrice del premio Emmy come migliore serie documentaria per entrambe le sue stagioni, la prima è interamente disponibile su SBS on Demand.



"Stanley Tucci: Searching For Italy", un viaggio culinario con l'attore italoamericano alla riscoperta delle sue origini. Source: SBS Christian



2 stagioni, 12 episodi



La serie prende il nome dal suo protagonista, che vive in un quartiere svantaggiato della periferia romana e lavora per la malavita locale. Un giorno all’improvviso gli compaiono le stimmate e Christian inizia ad avere poteri taumaturgici, riuscendo a curare le persone con il semplice utilizzo delle mani.



Edoardo Pesce interpreta Christian nell'omonima serie televisiva, giunta alla seconda stagione. Source: SBS L'Ora



1 stagione, 10 episodi



Oltre ad essere il nome della serie, L'Ora è il quotidiano alla direzione del quale viene assunto il giornalista Antonio Nicastro. Basata su fatti realmente accaduti, la serie racconta il lavoro della redazione del giornale e il loro impegno per un’informazione coraggiosa contro la mafia.



"L'ora" racconta la storia di coraggiosi giornalisti che a Palermo sfidano la mafia. Source: SBS / Distributor My Brilliant Friend / L'Amica Geniale



3 stagioni, 24 episodi



Elena Ferrante, chiunque sia, ha conquistato con i suoi libri lettori e lettrici in tutto il mondo e My Brilliant Friend/L’Amica Geniale racconta per immagini la storia scritta da Ferrante di Lila ed Elena, un’amicizia fortissima che dura per tutta la vita. Quattro i libri dedicati dall’autrice alla loro storia a cui corrispondono quattro stagioni di questa serie, tre delle quali sono già uscite, tutte disponibili su SBS On Demand.



Margherita Mazzucco interpreta Elena negli anni del liceo in "L'amica geniale", serie basata sui libri di Elena Ferrante. Source: SBS / Wildside Oltre a divertirvi con l'offerta di serie televisive, su SBS On Demand potete anche rivedere quando vi è più comodo il telegiornale della sera di Rai Uno , che SBS trasmette ogni giorno.





Inoltre sempre su SBS On Demand potete trovare un portale dedicato all’informazione sul referendum del 14 ottobre prossimo sull’inserimento di una Voce indigena in Parlamento. Tra i video, principalmente in inglese, potete anche trovare l’ Uluru Statement from the Heart , disponibile in moltissime lingue tra cui l’italiano.





Buona visione!





