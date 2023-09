Un vaccino senza brevetto per liberare anche i Paesi poveri dal Covid

Sono circa 3 miliardi le persone in tutto il mondo che sono ancora in attesa di poter ricevere l'immunizzazione contro il Covid-19. Mentre nei Paesi più ricchi i cittadini hanno ricevuto due, in alcuni casi tre o anche quattro dosi.





I costi per produrre, importare e conservare i vaccini rappresentano in molti casi un ostacolo insormontabile.





Un gruppo di ricercatori che lavora presso il Centro per lo sviluppo dei vaccini del Texas Children's Hospital, negli Stati Uniti, ha messo a punto un vaccino e lo ha immesso sul mercato senza brevettarlo.





Questo significa che qualsiasi produttore di farmaci può utilizzare liberamente la "ricetta" per riprodurlo senza alcun pagamento o accordi di licenza complessi, e distribuirlo dunque ad un prezzo molto inferiore agli altri.

A capo di questo team di ricercatori anche una dottoressa di origini italiane, la microbiologa Maria Elena Bottazzi, che ci ha raccontato le motivazioni dietro una scelta così controcorrente.





“La nostra è una missione, non ci siamo mai chiesti quanti soldi avessimo perso non brevettando il nostro vaccino, ma ogni giorno ci rendiamo conto di quanto stiamo invece guadagnando”, ha dichiarato ai microfoni di SBS Italian.





“Quando ero una studentessa l'ho capito subito, soldi in questo campo non se ne guadagnano, ma va bene così!”, scherza Bottazzi. Source: Courtesy Of Maria Elena Bottazzi India, Indonesia, Bangladesh, Africa, Argentina, Messico, Vietnam, Tailandia sono interessati ad imparare come produrre questo vaccino, che porta con sé anche il vantaggio di poter essere conservato in un normale frigorifero per lungo tempo.





L’onorevole Lizzie Fletcher, membro della Camera dei rappresentanti in Texas, ha avanzato la candidatura al Premio Nobel per la dottoressa Maria Elena Bottazzi e il suo team.





Secondo Fletcher lo sforzo per sviluppare il vaccino Corbevax è il vero esempio di come funziona la cooperazione internazionale, e il loro contributo è di massimo beneficio per l'umanità, per portare salute, sicurezza e pace in tutto il mondo.





Ascolta la versione integrale dell'intervista con la microbiologa Maria Elena Bottazzi:

