Una ricerca rileva un alto livello di sfiducia nella politica tra le giovani donne e persone di colore

Lo rivela una ricerca dell'organizzazione Plan International , mentre ieri in Australia hanno aperto i battenti circa 500 seggi pre elettorali ai quali si può accedere e votare prima del 21 maggio.





Dal sessismo e misoginia, dal razzismo all'omofobia, dalla transfobia alla mancanza di pratiche inclusive per le persone con disabilità, una nuova ricerca di Plan International Australia ha rilevato che il 72 per cento delle giovani donne australiane non percepisce il contesto politico come egualitario o inclusivo.

I risultati dell'indagine di Plan indicano ancora meno fiducia nella percezione di sicurezza e uguaglianza nella politica stessa: il 29 per cento delle giovani donne di background non anglofono ha affermato che non considererebbe mai la politica come una carriera, mentre il 41 per cento delle giovani donne con disabilità ha citato la mancanza di pratiche inclusive come motivo per non perseguire il sogno di lavorare in politica.

“Il Parlamento è il riflesso dei sistemi di potere e dei privilegi in atto” ha detto Susanne Legena, CEO di Plan.





La ricerca ha anche messo in luce che il 90 per cento delle giovani donne pensa che il Parlamento australiano dovrebbe riflettere la diversità del Paese, e quasi la metà degli intervistati inoltre ha affermato che non vorrebbe intraprendere una carriera politica perché pensa che verrebbe discriminata per il fatto di essere una donna.

Nel frattempo lunedì 9 maggio in tutto il Paese hanno aperto i battenti circa 500 seggi pre-elettorali ai quali si puo accedere e votare. L' Australian Electoral Commission stima che circa la metà degli elettori avrà fatto la sua scelta prima delle elezioni federali previste per il 21 maggio.





Sono sempre di più gli iscritti al voto che scelgono di dare la loro preferenza prima che le campagne elettorali siano concluse, specialmente ora che le infezioni di COVID sono ancora un rischio per tutti.





Il voto anticipato è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. Se nel 2013 infatti poco più di un quarto degli elettori registrati ha votato prima del giorno delle elezioni, nel 2019 questo numero ha superato il 40 per cento. Una tendenza che secondo l' Australian Electoral Commission continuerà in queste elezioni.





Per maggiori infomazioni sul voto anticipato visita il sito dell' Australian Electoral Commission.





Ascolta qui i dettagli dei risultati della ricerca di Plan:

LISTEN TO Una ricerca rileva un alto livello di sfiducia nella politica tra le giovani donne e persone di colore SBS Italian 10/05/2022 12:30 Play

