Una settimana televisiva ricca di grandi classici, documentari e programmi che celebrano la cucina italiana

Venerdi alle 15.30 su SBS World Movies - Passione



"Passione" è un film-documentario del 2010 diretto dall’attore e regista John Turturro, un’appassionata cartolina che esplora la musica e la musicalità di Napoli, le sue contaminazioni e le sue influenze, dagli antichi greci, fino ad arrivare alle truppe americane che occuparono il Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Turturro ci presenta un susseguirsi di reinterpretazioni di artisti contemporanei e storici.





Venerdi alle 17.10 su SBS World Movies - Fried Green Tomatoes conosciuto in Italia come Pomodori Verdi fritti alla fermata del treno



L'anziana Ninny dà una lezione di vita alla triste Evelyn, una casalinga non molto felice. Le racconta infatti la storia di due donne: Ruth e Idgie, entrambe desiderose di indipendenza (una dal marito e l’atra dalle coercizioni). Queste ultime negli anni Trenta gestivano il Whistle Stop Cafè , dove una delle specialità erano proprio i pomodori verdi fritti. Il film ha ottenuto due candidature all’ Oscar e 3 candidature a Golden Globes.



Sabato alle 18.30 su SBS Food - Luca's Key Ingredient



In questo episodio impareremo tutto sul tipo di cucina in cui si usa il re dei formaggi italiani, il Parmigiano Reggiano. Luca prepara un piatto speciale di gnocchetti, bocconcini di parmigiano con battuta di vitello e conclude con un soffice soufflé al parmigiano.





Domenica alle 20.30 su SBS World Movies – The wolf of Wall Street



"The wolf of Wall Street", diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie e Matthew McConaughey, è basato sull'autobiografia di Jordan Belfort, dalla sua ascesa a ricco broker di borsa che vive la vita lussuosa, fino al suo coinvolgimento in attività criminali. Tali attività lo porteranno alla rovina, quando rifiuterà di collaborare in un grande caso di frode sui titoli che coinvolge Wall Street, il mondo bancario aziendale e la mafia.





Lunedi alle 18.10 su SBS World Movies – Rabbit-proof Fence



Le Generazioni rubate vengono rappresentate in questa storia vera che riguarda tre giovani ragazze aborigene. Portate via dalla loro casa nel 1931 e separate dalle loro madri, vengono mandate a 2000 chilometri di distanza. In risposta, tentano l'impossibile e intraprendono una fuga audace e un epico viaggio per trovare la strada di casa, attraverso un paesaggio implacabile che metterà alla prova la loro stessa volontà di sopravvivere.





Giovedi alle 14.30 su SBS Foods - David Rocco's Dolce India



David incontra Ravi e Robbie, proprietari del Flipside Cafe a Delhi, che gli chiedono di aiutarli a rinnovare il loro menu con alcuni classici italiani come le melanzane alla parmigiana e l'insalata di patate.





Giovedi alle 21.30 su SBS World Movies – Blade Runner



In un futuro prossimo, il dipartimento di polizia richiama in servizio l'ex blade runner Rick Deckard per dare la caccia a quattro replicanti fuggiti dalle colonie spaziali e tornati sulla Terra. Diretto da Ridley Scott e interpretato tra gli altri da Harrison Ford, Rutger Hauer e Sean Young, questo film è una pietra miliare e senza tempo che ha ottenuto due candidature ai Premi Oscar e una candidatura a Golden Globes.





