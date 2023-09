Voce Indigena in Parlamento: le ragioni del "Sì" e quelle del "No"

Secondo un recente sondaggio, quasi il 60 percento delle persone che parlano una lingua diversa dall'inglese a casa ha intenzione di votare "Sì" nel prossimo referendum.





Altri sondaggi indicano però una tendenza più generale verso il "No".



Esme Bamblett, che fa parte dalla First People's Assembly of Victoria, ha fatto campagna a favore della Voce indigena in Parlamento e auspica che ci sia uno sforzo di gruppo.



Una dimostrazione di supporto per il "Sì" al referendum è arrivata da parte di oltre 80 gruppi culturali e religiosi del Victoria.





Tra i favorevoli al "Sì" vi sono Azmina Hussein, Presidente dell'Islamic Museum of Australia, ma anche Fred Alale, Presidente del Festival della Musica e della Cultura Africana che ha sottolineato come l'esperienza dei migranti condivida similitudini cruciali con quella degli Aborigeni Australiani.





Tra le voci critiche è tornata a farsi sentire ieri quella della senatrice Lidia Thorpe.





Thorpe, nata in Victoria con origini Djab Wurrung, Gunnai e Gunditjmara, ha utilizzato la sua apparizione al National Press Club per spiegare perché non appoggia la proposta del Governo federale e cosa vuole al suo posto.





Ha affermato che deve esserci un cambiamento maggiore nella società australiana e che il Primo Ministro Anthony Albanese dovrebbe annullare il referendum, tra le altre ragioni, per la divisione che sta causando.



Anche il leader dell'opposizione, Peter Dutton, è ancora saldamente ancorato al "No", e nel programma Today di Nine ha ripetuto che Anthony Albanese e il suo governo non hanno spiegato adeguatamente la Voce.





La spinta dei gruppi che rappresentano gli immigrati a favore della campagna del "Sì" ha comunque trovato un certo sostegno politico.





Gabrielle Williams, Ministra per le popolazioni indigene, intravede delle opportunità proprio nelle comunità multiculturali in Australia.



