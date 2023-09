"Voglio bene alla mia nonna e le dedico una canzone"

Questo fine settimana tre fratelli - Marc, Dan e Luca Lucchesi - e due amici - Martin Lubran e James Bowers- in arte Vaudeville Smash , stanno presentando per la prima volta al pubblico australiano l'ultimo album della band dal titolo The Neverending Glory.





Un disco in cui la nostalgia per gli anni '80, le sonorità funk e i ricordi di un'infanzia trascorsa in Italia emergono in maniera potente, come ha raccontato Marc Lucchesi a SBS Italian.

A chiudere la playlist un brano intitolato "Nonna", dedicato alla 95enne nonna toscana dei fratelli Lucchesi. "È la nonna migliore del mondo", racconta con affetto il leader della band.





"Ci sentiamo una volta al mese su Facetime, ma pensa che siamo ancora negli anni Ottanta e che la chiamata costa troppo quindi è sempre molto sbrigativa".

Cresciuti in Australia, i fratelli Lucchesi hanno lasciato il Bel Paese molto presto; tuttavia molti dei rimandi e delle citazioni sono inconfondibilmente italiani, a partire dal nome della band. "Negli anni Ottanta, quando eravamo in Italia, c'era questo giocattolo che si chiamava Vaudeville Smash e ricordo benissimo la pubblicità in televisione".





Ascolta l'intervista a Marc Lucchesi:

