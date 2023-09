Volontariato in Australia, come giova al Paese ma anche a chi lo fa

La settimana scorsa si è tenuta la National Volunteer Week . Un nuovo rapporto ha rivelato come volontari e volontarie siano essenziali per la resilienza in situazioni di crisi in Australia.





Il rapporto ha esaminato l'impatto del volontariato svolto in momenti cruciali, ad esempio durante i disastri naturali e anche durante la pandemia di COVID-19.





Il tema della Settimana nazionale del volontariato di quest'anno era “ Better Together ” ovvero: “Insieme è meglio”.





Abbiamo chiesto ad alcuni ospiti quale ruolo svolge nella loro vita il volontariato.

Laura Anzurri per esempio ha iniziato a lavorare da volontaria, ma grazie a quell'esperienza ha poi trovato un lavoro a tempo pieno, e anche Dario Sportelli ha avuto un'esperienza simile.





Mentre studiava economia a Melbourne Dario ha iniziato a fare il volontario in un club di canottieri sul fiume Yarra, e ora gli è stato affidato un importante programma di canottaggio a Townsville.





Gerardo Chierchia invece fa volontariato nel Victoria nell'ambito di Australian Multicultural Community Services, facendo visita a persone anziane di origine italiana per far loro compagnia o aiutarli nelle piccole incombenze quotidiane.





"Alla fine è come tornare alle origini per loro, e anche per me è bello, parlo italiano e mi ritrovo quasi in Italia con il pensiero", racconta Chierchia.





"Quando sto con loro è come stare con amici, ci raccontiamo davvero tutto".





Ascolta il servizio:

