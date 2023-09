"Dove si nasconde la felicità", il libro che insegna come trovare magia nella quotidianità

Anthony Bertini è l’autore di Where Happiness Hides , tradotto in italiano come “Dove Si Nasconde la Felicità — Trovare la magia nei momenti quotidiani” , un libro che aiuta i bambini a trovare la felicità nelle piccole cose.





“La felicità è libera. È tutto intorno, nascosta nelle piccole cose che ci circondano, ma non ce ne accorgiamo sempre”, si legge nel libro.





“Anche nei periodi migliori, la felicità può nascondere la sua faccia... fino a quando non ci fermiamo a cercarla”.





Sono parole preziose queste, specialmente in tempi di COVID-19, in un anno in cui moltissimi bambini e bambine sono rimasti chiusi in casa per settimane, se non mesi, in vari Paesi del mondo, a causa delle restrizioni imposte per arginare la diffusione del coronavirus.

“Where Happiness Hides (Dove Si Nasconde la Felicità) si basa sulle storie che raccontiamo ai nostri figli quando diciamo loro che la felicità si nasconde nelle piccole cose", ha affermato Bertini in un'intervista in inglese ai microfoni di SBS Italian.





"Normalmente soltanto dopo una tragedia eliminiamo tutte le cose che ci impediscono di essere felici, e cerchiamo effettivamente di trovare la felicità nelle piccole cose e nelle nostre relazioni".





"Per anni cerchiamo di convincerci che sono le grandi cose a renderci felici", ha affermato Bertini.





"L'ironia è che poi diciamo ai nostri figli che non è un grande regalo [che può renderli felici]; non è quella grande pista per le macchinine che possono renderli felici, ma sono sempre le piccole cose, e poi scopriamo che, quando lasciamo i bambini a loro stessi, loro trovano sempre la felicità nelle piccole cose", ha spiegato Bertini.





"Ricordate quando abbiamo dato ai nostri figli un regalo quando erano piccini e si sono entusiasmati di più per la scatola che per il vero e proprio regalo, giocandoci per ore?". "Questa è una delle cose che dobbiamo sempre ricordare a noi stessi", ha affermato Bertini, che oltre a scrivere libri per bambini è anche un imprenditore che investe in tecnologie che, dice, "si spera possano fare una differenza nel mondo".





Il libro, uscito in forma cartacea in inglese e in lingua Wiradyuri il 25 ottobre, è stato tradotto in 36 lingue e già ben 200mila copie sono state scaricate via internet, gratuitamente.





La pubblicazione in forma cartacea sarebbe dovuta avvenire all'inizio dell'anno, e Where Happines Hides avrebbe dovuto essere presentato ad aprile alla prestigiosa Fiera del Libro di Bologna (Bologna's Children's Book Fair), che tuttavia a causa del coronavirus è stata cancellata.

"Abbiamo pensato: 'Come possiamo portare questo libro al mondo comunque?' Poi abbiamo capito: 'Non sarebbe fantastico se potessimo raccontare la stessa storia in più lingue?'".

"Ogni bambino al mondo stava vivendo un certo livello di sconvolgimento e cambiamento nella propria vita, delle incertezze o dei dubbi sul futuro, e probabilmente i genitori di ogni bambino, indipendentemente da dove vivevano nel mondo, hanno detto loro: “Non siate troppo depressi: c'è felicità nelle piccole cose", ha spiegato Bertini, riferendosi ai lockdown che hanno costretto molti bambini e bambine, in varie parti del mondo, a passare settimane se non mesi in casa.





"E con questo in mente ho parlato con alcuni amici; abbiamo raccolto un po' di soldi, ho parlato con l'editore e ci siamo detti: "Diamolo gratuitamente. Non si tratta di fare soldi, non è per il nostro ego; cerchiamo di far pubblicare questo libro nel maggior numero di lingue possibile'".





Il libro è stato illustrato da Jennifer Goldsmith, e, come ha spiegato Bertini, lui non ha avuto nulla a che fare con le illustrazioni, di cui è molto soddisfatto.





"Diamo il libro all'illustratore e l'artista se ne viene fuori con le illustrazioni. Queste sono la loro interpretazione della storia", ha dichiarato.

View this post on Instagram Alerting all within cooee of Orange, NSW ... we have a launch in the horizon. An actual live IRL launch (with appropriate social distancing), with author and illustrator and Wiradyuri translators and reading, to which you are all invited. Mark the afternoon of SUNDAY 25 OCTOBER on your calendars and come along! More details to follow, including RSVP details ... . . . . @orangensw @orange360_allyearround @frazzydazzles @dirtyplatesydney @collinsbooksorange @wordofmouthwines @westwordsws @sreelakshmiavirneni @michael.manuell @tiphandpoems @sharkeyeye #booklaunch #booklaunchparty #orangensw2800 #orangewineries #orangewine A post shared by Dirt Lane Press (@dirtlanepress) on Sep 25, 2020 at 1:08am PDT

Anthony Bertini è un imprenditore, fondatore di Organic Technology Holdings Pty Ltd., e il suo debutto nel mondo della letteratura per ragazzi è recente.





Il suo primo libro per bambini è stato Things my Pa told me: from him, to me, to you , del 2018.





"Poco dopo la morte di mio padre avevo deciso che volevo mettere alcuni dei suoi insegnamenti in un libro".





"Allora mi sembrava che non esistessero molti libri che i padri potessero leggere ai bambini".





"Ho pensato che fosse un bel modo di tramandare alcuni messaggi e alcune storie che mi erano state raccontate, e ho scoperto mentre lo stavo facendo che tutti raccontano ai loro figli più o meno la stessa storia".





"Tramandiamo il folklore di generazione in generazione... Quello che ho scoperto è che erano le stesse storie che erano state raccontate di generazione in generazione", ha dichiarato Bertini.





Bertini è nato in Australia ma suo papà (come sua mamma) era italiano, e immigrò down under nel 1951.





L'italiano è una delle lingue in cui è stato reso disponibile il libro, oltre al mandarino, francese, portoghese, greco e molte altre, e la celebre attrice Greta Scacchi, amica di Bertini, lo ha letto (in inglese) in un video disponibile su You Tube.





