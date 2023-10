Zucche, castagne, cachi e radicchio: la frutta e la verdura da acquistare in autunno

“Per me è stato sempre importante osservare quali prodotti la natura offre via via nel corso dell'anno: ricordo da bambina mio padre aveva un grande orto e crescendo capivo cosa fosse di stagione, quando e cosa si poteva raccogliere e mangiare. Capivo che gusto dovevano avere i pomodori maturati al sole, un altro mondo rispetto a quelli che sono cresciuti in serra”, racconta Paola Bacchia a SBS Italian.





Per Paola, autrice di Italian Street Food e Adriatico: Stories and recipes from Italy's Adriatic Coast e blogger ( Italy on my mind ), il cibo oltre ad essere un mestiere è anche una passione. Paola Bacchia al mercato di Ortigia, Sicilia Source: Courtesy of Paola Bacchia Farsi guidare da quel che offre la natura per l’acquisto di prodotti che portiamo sulle nostre tavole non è solo una questione ‘di gusto’: i prodotti stagionali sono in genere meno cari, hanno più elevate proprietà nutritive e sono amici dell'ambiente dal momento che limitano i chilometri dalla fattoria al fornello e per coltivarli si utilizzano meno prodotti chimici.

Cosa acquistare in autunno? Prugne e gli ultimi pomodori - per preparare conserve, passate o essiccare - uva, castagne, cachi, mele cotogne, il primo radicchio, cavolo nero e ovviamente la zucca.





La ricetta autunnale per eccellenza, secondo l’autrice, è quella degli gnocchi alla zucca.

La ricetta degli gnocchi alla zucca burro e salvia di Paola Bacchia

Gli ingredienti per 4 persone:





600 g di zucca a cubetti

400 g di patate farinose

1 uovo piccolo, leggermente sbattuto

150 g di farina 00

Sale

Noce moscata

Burro

Salvia

Procedimento:





Arrostire la zucca in una teglia da forno, ricoperta di carta stagnola, a 180 gradi per circa un'ora o finché tenera. Si possono arrostire contemporaneamente le patate intere, ma la cottura potrebbe richiedere più di tempo a seconda delle dimensioni.





Schiacciare la zucca ed eliminare il liquido in eccesso. Una volta che le patate sono cotte, sbucciarle e schiacciarle e unirle alla zucca in una ciotola capiente. Aggiungere l'uovo, la farina e il sale. Mescolare con un cucchiaio di legno e poi con le mani su un piano di lavoro infarinato. L'impasto deve compattarsi e non essere troppo umido.





Stendere l’impasto e tagliarlo a listarelle e poi in pezzi di circa 2,5 cm. Premere leggermente i rotolini di pasta contro una forchetta per farli incurvare e rigare da un lato, perché catturino meglio il sugo.





Portare a ebollizione una pentola capiente di acqua salata. Nel frattempo mettere il burro in una padella antiaderente a fuoco medio e sciogliere fino a quando non sarà leggermente colorato.





A questo punto l'acqua per gli gnocchi dovrebbe essere in ebollizione. Aggiungere gli gnocchi un paio alla volta fino a quando la metà di quelli preparati è nell'acqua e cuocere un paio di minuti finché saliranno a galla. Togliere dalla pentola con una schiumarola e unirli alla padella con il burro, saltando gli gnocchi per assicurarvi che siano ben ricoperti dal sugo.





Ripetere l'operazione con i restanti gnocchi.





Ascolta la prima puntata di "Seasonal con Paola Bacchia":

