ການຂາຍສິນຄ້າອອສເຕຼເລັຍອອກປະເທດພິສູດວ່າທົນທານກັບພິກັດພາສີຂອງ ສປຈີນ
Workers restock prawns at the Sydney Fish Market, in Sydney Source: AAP Image/Joel Carrett
ອຸສຫະກັມອອສເຕຼເລັຍ່ີທຖຶກກະທົບກະເທືອນໂດຍການຂວາງກັ້ນຕ່າງໆຂອງ ສປຈີນ ປາກົດວ່າຕ້ານຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງໄດ້. ໜັງສືລາຍງານໃໜ່ອັນນຶ່ງສເນີວ່າບໍຣິສັດຂາອອກປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ອອສເຕຼເລັຍ ຍົກເວັ້ນເຫຼົາໜາກໄມ້ແລະຊີນງົວ ມາມາດຫາໄດ້ຕລາດອື່ນແທນ. ເມື່ອທີ່ທຸຣະກິດອອສເຕຼເລັຍຕ່າງໆເວົ້າວ່າສິນຄ້າຂອງພວກຂະເຈົ້າຖຶກນຳໄປຂາຍ ໃນແຫ່ງອື່ອນແທນການໄປ ສປຈີນ ແມ່ນມັນບໍ່ໄດ້ຣາຄາດີດັ່ງໄປຈີນ.
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