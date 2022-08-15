ອອສເຕຼເລັຍຢັນ ສປຈີນ ຄືນກ່ຽວກັບການຄ້າ
The leader of the government in the Senate Simon Birmingham Source: AAP
ເປັນເວລານານາມາແລ້ວ ສປຈີນ ຂວາງກັ້ນເສຖກິດການຄ້າອອສເຕຼເລັຍ. ຫຼັກໆແລ້ວ ນີ້ຖຶກມອງເຫັນແ່ມນຍ້ອນ ສປຈີນ ບໍ່ໃຈກັບການເມືອງແລະທະ ຫານອອສເຕຼເລັຍແລະການທີ່ອອສເຕຼເລັຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໄຈ້ກວດເບິ່ງ ການເປັນມາແລະທີ່ມາທິ່ໄປຂອງພະຍາດ ໂກວິດ-19 ທີ່ເຫັນວ່າແຜ່ຜາຍ ຂະຫຍາຽອອກມາຈາກ ສປຈີ້ນ ໂດຍຕົງ... ບັດນີ້ ອອສເຕຼເລັຍປະໂລອອກມາ ເລີ້ມດັນ ສປຈີນຄືນກ່ຽວກັບການທີ ສປຈີນບົ່ງພາສີອັນໜັກໜ່ວງໃ່ສສິ້ນຄ້າອອສເຕຼເລັຍ ເຖິງ 200 ປາຍ ເປີເຊັນກໍ່ມີ... ນອກນັ້ນ ສປຈີນ ກໍຕ້ອງຫ້າມສິນຄ້າອັນສຳຄັນຂອງອອສເຕຼເລັຍເຂົ້າໄປ ສປຈີນ ດ້ວຍ... ອອສເຕຼເລັຍກຳລັງຈະເອົາ ສປຈີນ ຂຶ້ນສານອົງການຄ້າໂລກຢູ່ກ່ຽວກັບເຣື່ອງ ລາວການຄ້າ...
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