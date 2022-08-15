ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຈະສ້າງໂຮງໄຟຟ້າທີ່ປັ່ນໂດຍແກສ
OM Australia Scott Morrison speaks to media during a press conference following a visit to PACCAR Australia in Melbourne, May 19, 2021. Source: AAP/Jamess Ross
ຣັຖບານອອາເຕຼເລັຍຢັ້ງຢືນວ່າພວກເພີ່ນຈະສ້າງໂຮງໄຟຟ້າມູນຄ່າ 600 ລ້ານດອນລາ ທີ່ຈະແລ່ນໂດຍແກສແລະກໍບອກຕື່ມອີກວ່າໂຮງໄຟຟ້ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຣາຄາໄຟຟ້າຕົກຕ່ຳ ຫຼຸດລົງສຳຮັບຄົວເຮືອນ. ແຕ່ການຈະສ້າງມັນຢູ່ນະທີ່ເຂດ ຮັນເຕີ ໃນຣັດ ນີວຊາວແວນລ໌ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນກັບຜູ້ ສ່ຽວຊານໃນດ້ານສັພຍາກອນພະລັງບາງຄົນແລະກໍຄັດກັບໜັງສືລາຍງານອັນສຳຄັນຂອງ ສາກົນນາໆຊາດທີ່ຮຽກໃຫ້ຍຸຕິການໜູນເງິນໃສ່ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໃຫ້ ຟົດຊຽນ.
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