ບໍ່ແກ້ວຫວຍຊາຍ ຕຽມ 800 ຕຽງໄວ້ສຳຮັບຄົນປ່ວຍ ໂຄວິດ-19

People eating on the bank of the Mekong River in Chiang Khong, Chiang Rai, Thailand opposite Boekeo provovince, Lao (LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP via Getty)

People eating on the bank of the Mekong River in Chiang Khong, Chiang Rai, Thailand opposite Boekeo provovince, Lao (LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP via Getty) Source: LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP via Getty

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ແຂວງບໍ່ແກ້ວເປັນເຂດແດ່ນແຫ່ງນຶ່ງຂອງ ສປປລາວ ທີ່ມີຄົນເປັນ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍໃນຣະດັບທີສອງໃນລາວທັງຕັ້ງຢູ່ໃນສາມລ່ຽມທອງ ຄຳທີ່ເປັນແດນທີ່ຖືວ່າເປັນເຂດອັນຕະຣາຍຍ້ອຍ ໂຄວິດ-19. ບັດນີ້ ເມືອງບໍ່ແກ້ວຫວຍຊາຍໄດ້ຈັດຕຽງ 800 ຕຽງໄວ້ຮັບມື ກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ອາດອາຣະວາດແຂວງບໍ່ແກ້ວແລ້ວ.

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