ງົປມາອອສເຕຼເລັຍ 2021-22 ຈະຖຶກປົກກວມໂດຍ ວິກິດ ໂຄວິດ-19.
Manly Dive Centre is one business that's been badly affected by the pandemic Source: SBS
ງົບປະມານ 2020-21 ຂອງຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຈະຖຶກປົກຫຸ້ມໂດຍວິກິດ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ການຈາບຂູ່ດ້ານສຸຂພາບນັ້ນຈະກະທົບກະເທືອນຍ້ອນມັນຈະແມ່ນການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຄວິດບ19 ພຸ້ນ. ການຂົນນຳສົ່ງຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ບັນຫາການມີຢານັ້ນ ການລັ່ງເລໃຈຈະໄປໃຫ້ສັກຢາ ນັ້ນໃຫ້ ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງບັນຫາແກ່ທ່ານນາຍຄັງໃຫຍ່ອອສເຕຼເລັຍ. ແລະກະທັ້ງການທີ່ເສຖກິດໂດຍທົ່ວໄປຂອງອອສເຕຼເລັຍຟຶ້ນໂຕດີຄືນໄດ້ັນັ້ນຍັງແຂງແຮງ ດີຢູ່ກໍຕາມ ບາງຂະແໜງຂອງເສຖກິດນັ້ນຍັງອາໄສການສັກຢາວັກຊີນນັ້ນຢູ່ເພື່ອຈະເອົາ ໂຕລອດໄດ້.
Share