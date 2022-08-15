ການຝຶກຫັດຄວາມສົງສານສາມາດປ່ຽນແປງນີໄສໃຈຄໍບໍ່?
Can empathy training help change people's behaviour? Source: Getty Images
ໃນຣະຍະສອງສາມສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາການປະພຶດອັນບໍ່ຖຶກຕ້ອງແລະການຂົ່ມຂູ່ກັນ ເປັນຂ່າວຄ່າວທີດັງກັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນອອສເຕຼເລັຍ. ຫຼາຍຄົນທີ່ຖຶກກ່າວຫານັ້ນເປັນຄົນທີ່ມີພະລັງວັງຊາຫຼາຍ. ໃນກໍຣະນີນຶ່ງທານນາຍົກຣັຖມົນຕຼີອອສເຕຼເລັຍສັ່ງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາອອສເຕຼເລັຍຍ ຄົນນຶ່ງໄປຝຶກຫັດການເຫັນໃຈຄົນອື່ນຍ້ອນ. ແຕຈິງໝແລ້ວການຝຶກຫັດນັ້ນສາມາດປ່ຽນແປງນີໄສໃຈຄໍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ແລະເປັນ ສິ່ງທີ່ພຽງພໍຫຼືບໍ່? ແລະການເຫັນໃຈກັນມັນແມ່ນຫັຍງແທ້?
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