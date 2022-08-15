ການສເລີມສລອງພາຍໃຕ້ ໂກວິດ-19

Xmas zoom call (Getty Images ArtistGNDphotography)

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ການສເລີມສລອງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນຫົນແຫ່ງໃດກໍຕາມ ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນດ້ານຄອບຄົວ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ວັທນະທັມແລະສາສນາ ແຕ່ບັດນີ້ ໂອກາດດັ່ງກ່າວນັ້ນຖຶກແຕະຕ້ອງຍ້ອນກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຣັດແລະແຫ່ງຊາດ ຕົວຢ່າງ ການຈຳຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ກົດເກນການຍຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມດ ເຄີ່ງ ແລະການບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງຕ່າງໆ ທີ່ທັງໜົດແມ່ນເນ່ືງມາຈາກ ໂກວິດ-19. ມັນພາໃຫ້ມີການຢາກໃຫ້ມີການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆແລະບາງ ຜູ້ບາງຄົນກໍຂຸ້ນຂ້ຽວຈັດແຈງຍຸທສາດໄວ້ເພື່ອຈະເອົາໂຕລອດຫຼືຄົງຢູ່ໄດ້ ສຳຮັບປີອັນຍາກຊາ 2020 ທີກຳລັງລ່ວງລັບໄປຢູ່ແລະປີ 2021 ຈະເຂົ້າ ມາແທນ...

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