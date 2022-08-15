ຖ້ຳເສັ້ນທາງຣົດໄຟລາວ-ຈີນອັນສຸດທ້າຍຖຶກສ້າງສຳເຣັດແລ້ວ

Lao children play on a rusting French locomotive, Khon Island, Laos (AAP Image-AP Photo-David Longstreath)

Lao children play on a rusting French locomotive, Khon Island, Laos (AAP Image-AP Photo-David Longstreath) Source: AAP Image-AP Photo-David Longstreath

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ເສັ້ນທາງຣົດໄຟຄວາມໄວສູງຈີນຫ-ລາວຢືດຍາວແລະຕົກເປັນຣາຄາອັນມະຫາສານ ທີ່ ສປປລາວ ມີໜີ້ມີສິນກັບ ສປຈີນ ມາກມາຍແທ້ໆຍ້ອນ. ບັດນີ້ໂອມໂມງອັນສຸດທ້າຍຂອງເສັ້ນທາງນັ້ນທີ່ຍືດຍາວປະມານເກົ້າກິໂລແມດປາຍ ຖຶກສ້າງສຳເຣັດໃນ ສປຈີນ ແລ້ວ ແຕ່ໂຄງການຣົດໄຟຄວາມໄວສູງຈີນ-ລາວນັ້ນຈະ ຖຶກເປີດຂຶ້ນໂດຍເປັນທາງການແລະສົມບຸນແບບທັນເວລາທີ່ບົ່ງໄວ້ບໍ່?

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