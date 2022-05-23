ປະຕິກິຣິຍາຂອງຜູ້ນຳທັງສອງພັກຫຼັງຈາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖືກປະກາດ.

ຫລັງຈາກການໄດ້ປະເຊີນຫນ້າກັນ ແລະສູ້ຣົບກັນຢ່າງດຸເດືອດໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ຊາຍສອງຄົນ ກໍທຳການວິຈັຍ ຜົນການເລືອກຕັ້ງໃນ Sydney ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນມື້ຕໍ່ມາ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງການເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕີຄົນທີ 31 ຂອງອອສເຕຣເລັຍ.
ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຕໍ່າຕ້ອຍ, Anthony Albanese ຂອງພັກແຮງງານໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເຣັດ ໃນຄວາມໃຝ່ຝັນອັນຍາວນານຂອງລາວ ທີ່ຈະເປັນ ນາຍົກຣັຖມົນຕີ.
ໃນຂະນະທີ່ຜົນງານ ຂອງນາຍົກຣັຖມົນຕີ ຂອງພັກ Liberalທ່ານ Scott Morrison ທີ່ອອກໄປນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ເທື່ອ, ແຕ່ທ່ານ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະສິດທິພາບເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີຂອງພັກຂອງທ່ານ. Arianna Lucente, Pablo Vinales and Shuba Krishnan...ລາຍງານ.
ນາຍົກຣັຖມົນຕີ ພັກແຮງງານຄົນໃໝ່ ທ່ານ Anthony Albanese ກໍາລັງສະຫລອງໄຊຊະນະ ຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານເອງ.
ທ່ານໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບດ້ວຍການສະແດງຄວາມຍິນດີ ຈາກຝູງຊົນ ຢູ່ໃນເຂດ ທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ທີ່ເມືອງ Marrickville, ຫນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງຣັຖບານ.
ທ່ານ Albanese ໄດ້ຄິດເຖິງຄວາມຫມາຍຂອງເລື່ອງນີ້ສໍາລັບລາວ.
"ມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້ໆ ແລະ ມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນ ຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ມັນເປັນນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບປະເທດ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກປ່ຽນແປງປະເທດ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກປ່ຽນວິທີການ ທີ່ການເມືອງ.”
ຄູ່ຂອງລາວ Jodie Haydon ກ່າວວ່າໄຊຊະນະ ໃນຄ່ໍາຄືນວັນເສົາ (21 May) ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຊຶມຊາບເທື່ອ ແຕ່ນາງກໍ "ຕື່ນເຕັ້ນແທ້ໆ".
ທີ່ Bar Italia ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ Sydney, ພວກພໍ່ຄົວໄດ້ລໍຖ້າລູກຄ້າຄົນທີ່ພວກເຂົາຊື່ນຊອບ.
Chef: "ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບລູກຄ້າທີ່ພວກເຮົາມັກ Anthony Albanese ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ? ເຈົ້າຄິດແນວໃດ?"
ທີມງານຄົວ: (Cheers) Yay!
Chef: ພວກເຂົາຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ. Schnitzels ໃຫ້ທຸກຄົນ"
ຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ນາຍົກຣັຖມົນຕີຄົນໃໝ່.
ຄົນທີ 1: ຂ້ອຍຄິດວ່າລາວຄວນຈະໄປດີ, ດ້ວຍໂຊກດີຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.
ຄົນທີ 2: ມັນຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າ ຊິແມ່ນລາວຫຼືບໍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.
ຄົນທີ 3: ຮູ້ສຶກດີຫຼາຍ. ລູກຊາຍຂອງລາວໄປໂຮງຮຽນດຽວກັບຂ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງຄິດວ່າມັນຢູ່ໃກ້ຊິດຫຼາຍ ... ກໍຮູ້ສຶກດີໆ. "
ຫຼັງຈາກເກືອບສາມທົດສະວັດໃນຣັຖສະພາ, ປັດຈຸບັນ ທ່ານ Anthony Albanese ຈະກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 31 ຂອງອອສເຕຣເລັຍ, ເຊິ່ງພາໃຫ້ພັກແຮງງານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະພຽງຄັ້ງທີສີ່ຈາກການເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ.
ລາວເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕີ ຄົນທໍາອິດຂອງອອສເຕຣເລັຍທີ່ ມີນາມສະກຸນທີ່ບໍ່ແມ່ນຈາກຮາກເຫງົ້າພາສາ Anglo-Celtic.
ລາວເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຄິດວ່າພໍ່ຂອງລາວທີ່ ຊື່ Carlo Albanese ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ, ແຕ່ວ່າ Mr Albanese ໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງຕອນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ພົບກັບພໍ່ຂອງລາວກ່ອນທີ່ລາວຈະເສຍຊີວິດໃນປີ 2014.
ໃນຊ່ວງການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້, ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງເຊື້ອຊາດຂອງລາວບໍ່ໄດ້ສູນເສັຍໄປ.
ນາຍ Albanese ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາເທື່ອທໍາອິດໃນປີ 1996 ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກ ຂອງເຂດເລືອກຕັ້ງ Grayndler.
ລາວໄດ້ສຶກສາວິຊາເສຖສາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ, ແລະ ຄວາມໃຝ່ຝັນ ຕະຫລອດຊີວິດຂອງລາວໄດ້ຖືກຫຼໍ່ຫຼອມຈາກການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຕໍ່າຕ້ອຍ.
ຈາກເຮືອນຣັຖບານ ແລະ ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູໂດຍແມ່ຄົນດຽວ ດ້ວຍເງິນຊ່ອຍເຫຼືອຄົນພິການ, ຕອນນີ້ ລາວຈະໄດ້ຮັບຕໍາແຫນ່ງສູງສຸດໃນປະເທດ.
ໃນຄໍາປາໄສໄຊຊະນະຂອງທ່ານ, ທ່ານ Albaneseໄດ້ກ່າວສະດຸດີແກ່ແມ່ຂອງລາວ.
"ຕໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ນາງ Maryanne, ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຍິ້ມດ້ວຍຄວາມດີໃຈຕໍ່ພວກເຮົາ, ຂໍຂອບໃຈ... "
ໃນ ຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ Scott Morrison ໄດ້ໃຊ້ເວລານຶ່ງມື້ຫລັງ ຈາກການເລືອກຕັ້ງ ກ່າວຄໍາປາໄສເທື່ອສຸດທ້າຍ ໃນຖານະນາຍົກຣັຖມົນຕີ
ທີ່ໂບດ Horizon ໃນ ເມືອງ Sutherland.
"ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕີຫຼື ນັກບວດ, ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ, ເປັນຕໍາຫຼວດ. ມັນບໍ່ສຳຄັນ. ເຮົາແຕ່ລະຄົນຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຊື່ອຟັງ ແລະ ນັ້ນຄືຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຊື່ສັດ. ພຣະອົງເອີ້ນພວກເຮົາ. ແລະ ນັ້ນຄືວິທີທີ່ເຮົາ ດໍາລົງຊີວິດຕາມສັດທາຂອງເຮົາແຕ່ລະມື້. ບໍ່ວ່າວຽກງານຂອງທ່ານຈະ ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຈະສະແດງອອກຜ່ານວິທີທີ່ ທ່ານເຮັດນັ້ນ."
ຫລັງຈາກມີອໍານາດມາໄດ້ ເກືອບສິບປີ, ຣັຖບານ ຂອງ Liberal National ກໍໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມລົງ.
ທ່ານ Scott Morrison ໄດ້ຍອມຮັບ ການພ່າຍແພ້ ໃນຄືນວັນເສົາ (21 May), ຫຼັງຈາກທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ພັກຂອງ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດ ຈັດຕັ້ງ ລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້.
ລາວຈະລົງຈາກຕໍາແຫນ່ງ ຜູ້ນໍາພັກ Liberal ໃນກອງປະຊຸມຂອງພັກ ແຕ່ຈະຢູ່ໃນສະພາເພື່ອ ເປັນຕົວແທນ ຂອງເຂດເລືອກຕັ້ງ Cook ຂອງລາວ.
ຕອນກ່າວຕໍ່ ຄຣິສຕະຈັກ ຂອງເພິ່ນໃນວັນອາທິດ, ທ່ານ Morrison ກັ້ນນ້ຳຕາຕົວເອງ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໃນຖານະ P-M (ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ) ຢູ່ທີ່ນີ້... (ນ້ຳຕາ)”
ທ່ານ Scott Morrison ໄດ້ກາຍມາເປັນ ນາຍົກຣັຖມົນຕີ ໃນປີ 2018, ຫລັງມີການກົດດັນ ຈາກຝ່າຍຂວາຈັດຂອງພັກ Liberal ທີ່ໄດ້ຂັບໄລ່ ທ່ານ Malcolm Turnbull ຜູ້ນໍາສາຍກາງອອກໄປ. ລາວ ປົກຄອງ ອອສເຕຣເລັຍຜ່ານໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ໃນ ຂະນະທີ່ຣະດູໄຟໄຫມ້ Black Summer ທີ່ໄຫມ້ສ່ວນຫລາຍຂອງຝັ່ງຕາເວັນອອກ ຂອງອອສເຕຣເລັຍ, ທ່ານ Morrison ໄດ້ຖືກປະນາມ ເພາະວ່າໄດ້ໄປພັກຜ່ອນຢູ່ Hawaii.
ລາວນໍາພາປະເທດຜ່ານການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເກີດຂຶ້ນໜຶ່ງຄັ້ງໃນສະຕະວັດ ດ້ວຍອັດຕາການເສຍຊີວິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ແຕ່ຖືກວິຈານຍ້ອນການສັກຢາວັກຊີນທີ່ຊັກຊ້າ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ.
ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທ່ານ Morrison ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄດ້ດູແລການຟື້ນຟູທາງເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ ໂດຍທີ່ອອສເຕຣເລັຍໄດ້ມີອັດຕາການຫວ່າງງານທີ່ຕ່ຳ ຊຶ່ງບໍ່ເຫັນນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1970 ເປັນຕົ້ນມາ. ລາວຖືກບີບໂດຍ ອະດີດພະນັກງານ ຂອງພັກ Liberal ທ່ານນາງ Brittany Higgins ໃຫ້ປະເຊີນຫນ້າກັບການປະຕິບັດ ຕໍ່ແມ່ຍິງໃນສະພາ.
ລາວໄດ້ເອົາ net-zero ຂອງການປ່ອຍກາກບອນ ໃນປີ 2050 ເຂົ້າສູ່ເວທີໂລກ, ແລະໃນຂະນະທີ່ຄໍາເວົ້າຂອງລາວ ກ່ຽວກັບຈີນໄດ້ຊະນະພັນທະມິດບາງຝ່າຍ ແຕ່ມັນກໍໄດ້ທົດສອບຄວາມສໍາພັນໃນປາຊີຟິກ.
Mr Morrison ໄດ້ຍອມຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປຣາຊັຍໃນຄືນວັນເສົາ.
"ສໍາລັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຄ່ຳຄືນນີ້, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງຮັບມືກັບຂ່າວທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແລະໄດ້ສູນເສັຍບ່ອນນັ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຄືນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ, ໃນຖານະຜູ້ນໍາ, ຂໍຮັບຜິດຊອບໃນການຊະນະແລະການສູນເສຍ. ນັ້ນແມ່ນພາລະແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການເປັນຜູ້ນໍາ. ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະມອບການນໍາພາໃນກອງປະຊຸມພັກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພັກສາມາດດໍາເນີນໄປພາຍໃຕ້ການນໍາພາໃຫມ່, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ."
ຍຸດທະສາດການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຂອງ ທ່ານ Morrison ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຫຼຸຸດລົງຂອງຝ່າຍທີ່ເປັນກາງຂອງພັກ Liberal.
ໂດຍ ທີ່ທ່ານ Josh Frydenberg ຣັຖມົນຕີ ການຄັງ ຂອງພັກ Liberalອາດຈະເສັຍ ການແຂ່ງຂັນ ໃນເຂດ Kooyong ນັ້ນ, ທ່ານ Peter Dutton ຝ່າຍອະນຸຣັກນິຍົມນັ້ນຖືວ່າເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າ ຂອງການເປັນຜູ້ນຳພັກຄົນຕໍ່ໄປ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຈຸດສົນໃຈທີ່ທໍາອິດ ຂອງ Anthony Albanese ແມ່ນບົດບາດໃຫມ່ຂອງລາວ ໃນເວທີໂລກ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕໍາແຫນ່ງນາຍົກຣັຖມົນຕີໃນວັນຈັນນີ້, ທ່ານຈະເດີນທາງໄປ Tokyo ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 4 ປະເທດ (Quad) ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອິນເດຍ.
"ການພົບປະຂອງຜູ້ນໍາ Quad ແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຢ່າງແນ່ນອນສໍາລັບອອສເຕຣເລັຍ ແລະມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສົ່ງສັນຍານ ໄປຍັງໂລກວ່າມີການປ່ຽນແປງຂອງລັດຖະບານ, ຈະມີການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງໃນນະໂຍບາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາກັບໂລກ."
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ : Arianna Lucente, Pablo Vinales and Shuba Krishnan ຂ່າວ SBS News,
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