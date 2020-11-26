ສຳພາດພາກ 1 : ມີການຣະເມີດຊິດທິມະນຸດຊົນລາວບໍ່? ຈົ່ງປ່ອຍ ອົງຂ້າມ
A demonstration against human rights abuses in Laos in front of the Lao embassy in Washington (AFP viva Getty Images)) Source: Getty Images
ສຳພາດ ທ່ານ ເດດ ສີແສງຣັດ ປະທານ ອົງການໂຮມລາວ ເພື່ອສັນຕິພາບແລະປະຊາທິປະໄຕລາວ ກຽວັກບ ອົງ ໂຊວັນ ຂ້າມ ຄົນເລືອດວຽດນາມສັນຊາດອອສເຕຼເລັຍຖຶກຈັບຈຳຄຸກ ໃນວຽດນາມຍາວນານ 12 ປີຍ້ອນເປັນສະມາຊິກຂອງ ວຽດທັ້ງ. ການກະທຳຂອງພັກຣັຖວຽດນນາມນັ້ນເໜາະສົມແລະເປັນທັມບໍ່? ສຳຮັບ ສປປລາວ ເດ້ມີເຫດກາຍອັນຄ້ານຄຽງກັນກັບຂອງ ອ້າຍໃຫຍ່ ຮາໂນຍ ຫຼືບໍ່?
Share