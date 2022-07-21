ຜົນກະທົບຂອງການພະນັນໃນ ອອສເຕຣເລັຍ.

ສະພາ Ethnic Communities' Council of Victoria ກ່າວວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການພະນັນ ໃນ ອອສເຕຣເລັຍ
ອະດີດຜູ້ຕິດ ການພະນັນ ໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ເວທີປະຊຸມທີ່ເມືອງ Melbourne ໃນຄືນນີ້, ໄດ້ບັນຍາຍເຖິງຄວາມອັບອາຍ ທາງວັທນະທັມ ແລະ ຄວາມອັບອາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ ສຶກ.
ເຊັ່ນດຽວກັບຊາວອອສເຕຣເລັຍ ຫຼາຍຄົນ, ນັກສຶກສາຈາກ Melbourne ອາຍຸ 23 ປີ ຊື່ Bayu Pratama ໄດ້ສັມຜັດກັບການແຂ່ງມ້າ ແລະ ການຫລິ້ນພະນັນ ຜ່ານຫມູ່ເພື່ອນຂອງລາວ ແຕ່ການຕິດພະນັນຂອງລາວໄດ້ທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
"ແລະຕໍ່ມາ ເມື່ອຫມູ່ຂອງຂ້ອຍບໍ່ຢາກໄປອີກ, ຂ້ອຍກໍເລີ່ມໄປດ້ວຍຕົວເອງ. ມັນກາຍເປັນຄືກັບວ່າການພະນັນແມ່ນການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈອີກ. ມັນເປັນແບບທີ່ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຂ້ອຍຫລິ້ນການພະນັນ ແມ່ນການໃຊ້ເວລາຂອງຂ້ອຍເອງ. ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຂ້ອຍສາມາດຫາຈາກມັນເງິນໄດ້."
Mr Pratama, ຜູ້ມີພູມຫຼັງແມ່ນຄົນ Indonensian, ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກັມການແຂ່ງຂັນ.
ລາວຄິດວ່າມີຄວາມໜ້າອັບອາຍທີ່ມາກັບບັນຫາການພະນັນ.
"ມັນເປັນຄວາມອັບອາຍສໍາລັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ຂ້ອຍເອງໃນຖານະຄົນຫນຸ່ມມີນັກສຶກສາສາກົນຫຼາຍຄົນທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ພວກເຂົາບໍ່ມີເວທີທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ມີຄວາມອັບອາຍແບບນີ້. ມັນເປັນວັທນະທັມທີ່ຫນ້າອັບອາຍ."
ຕົວເລກແຫ່ງຊາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວອອສເຕຣເລັຍ ໃຊ້ເງິນປະມານ 24 ພັນລ້ານໂດລາໃນການ ຫລິ້ນພະນັນທຸກໆປີ.
ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຄົນຫນຸ່ມທີ່ ມີປັນຫາກັບການຕິດການພະນັນເທົ່ານັ້ນ.
ເວທີ “ອັນຕຣາຍຈາກການພະນັນ” (Gambling Harm Forum) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເມືອງ Melbourne ໄດ້ຍິນກ່ຽວ ກັບຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີອາຍຸ ທີ່ໂດດດ່ຽວທາງສັງຄົມ ກໍມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຮອງປະທານ Ethnic Communities Council of Victoria's ທ່ານ ດຣ. Sundram Sivamalai ກ່າວວ່າ:
"ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນ ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນອັນຕຣາຍຈາກການພະນັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ ເປັນຈໍານວນຫລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊຸມຊົນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງທາງ ພາສາແລະ ວັທນະທັມ.”
ລາວເວົ້າວ່າ ບັນຫານີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ ແລະປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫຼາຍຄົນ ກໍມີຄວາມສ່ຽງເປັນພິເສດ.
"ພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຫງົາຢູ່ເຮືອນ, ໂດດດ່ຽວ, ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີບໍຣິການສນັບສນູນອື່ນໆ ເຊັ່ນເຄືອຂ່າຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ. ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ການໄປສະຖານທີ່ເຊັ່ນນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດ. ແລະສະຖານທີ່ເຊັ່ນນັ້ນກໍ ອົບອຸ່ນໂດຍສະເພາະໃນມື້ທີ່ອາກາດຫນາວເຢັນ."
ໃນເທສບານແຫ່ງຫນຶ່ງໃນເມືອງ Melbourne ທີ່ມີຊຸມຊົນຊາວອີຕາລີ ຂນາດໃຫຍ່ ທີ່ກໍາລັງພະຍາຍາມປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊາວຫນຸ່ມ ແລະ ປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າການຫລິ້ນພະນັນເປັນສິ່ງປົກກະຕິຂອງສັງຄົມ.
Susan Rennie ແມ່ນເຈົ້າເມືອງ Darebin ໃນ Melbourne ກ່າວວ່າ:
"ທ່ານຮູ້ບໍວ່າພວກເຮົາເຄີຍມີເດັກນ້ອຍອາຍຸສິບປີແລ່ນໄປມາພ້ອມກັບຊື່ຂອງສະຖານທີ່ ທີ່ມີ pokies ໃນເສື້ອເຕະບານຂອງພວກເຂົາແລະຕອນນີ້ພວກເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນກໍາລັງແລ່ນໄປມາພ້ອມກັບຜູ້ສນັບສນູນອື່ນ ແລະຕອນນີ້ກິລາຂອງພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທີ່ pokies ອີກ."
ມູນນິທິ ການຫລິ້ນພະນັນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຣັດ Victoria (The Victorian Responsible Gambling Foundation) ໄດ້ບອກກັບເວທີປະຊຸມວ່າ ອັດຕາການ ຫລິ້ນພະນັນກໍາລັງຫລຸດລົງ ແລະ ມີຜູ້ຄົນຫນ້ອຍລົງ ທີ່ພະນັນໃນການແຂ່ງຂັນມ້າ Melbourne Cup ປະຈໍາປີ.
ແຕ່ສະພາEthnic Communities' Council ກ່າວວ່າ ບໍ່ວ່ານັກຫລິ້ນພະນັນ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄົນໃດກໍຕາມ ກໍສາມາດທີ່ຈະຕິດ(ການພະນັນ) ໄດ້.
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Stephanie Corsetti ຂ່າວ SBS,
ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ