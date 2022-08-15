ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະຣັດເຮັດກັນແບບໃດ?
President Trump and former Vice President Biden Source: Getty, SBS
ສະຫະຣັດອະເມຣິກາເປັນປະເທດເສຣີປະຊາທິປະໄຕທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ຮອງປະເທດອິນເດັຍ... ການເລືອກຕັ້ງສະຫະຣັດສຳຮັບຮວດນີ້ 2020 ຈະມີຂຶ້ນໃນບັນ ຍາກາດທ່ີເຕັມລົ້ນໄປດ້ວຍພະຍາດ ໂກວິດ-19, ແລະການບໍ່ ພໍໃຈກັບຄົນດຳຖຶກຄົນຂອງທາງການກົດໜາຍຂ້າຕາຍ. ນອກ ນັ້ນກໍແມ່ນທີ່ມີຂ່າວປອມແລະການຂີ້ຕົວະກັນໂດຍທາງ ອອນ ລາຍນ໌ ນຳດ້ວຍ. ການຢັ້ງເບິ່ງສຽງສເນີວ່າ ໂຈ ບີເດິນ ມີສຽງນຳໜ້າ ໂດໂນນ ທຼັມ ມາກມາຍ ສຳຮັບການເລືອກ6ັງສະຫະຣັດທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພຸດ ທີ 4 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020... ແຕ່ການຢັ້ງເບິ່ງສຽງຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງຮວດກ່ອນນີ້ອ່ານ ເບິ່ງສຽງຂອງປະຊາຊົນສະຫະຣັດຜິດພາດໄປມາກມາຍ. ນອກນັ້ນທັງປວງ ການເລືອກຕັ້ງເອົາຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງສະຫະ ຣັດກໍເຕັນເປັນສິ່ງສັບສົນເຕີບຢູ່ແລ້ວ...
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