ການໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງ ຢາວັກຊີນ

The new solar powered mobile clinic.

The new solar powered mobile clinic working in Nairobi. Source: AP

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ເຄນຢາ (Kenya) ສາມາດໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງ ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ 19 ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໃນ ຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນຫ່າງໄກໄດ້. ຄວາມສໍາເຣັດຂອງໂຄງການນີ້ ສາມາດຊ່ວຍປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໄປໃນທົ່ວປະເທດແລະອາດຈະເປັນໃນພູມິພາກທັງຫມົດ.

ຫນຶ່ງໃນບັນຫາສໍາຄັນຂອງການເອົາຢາວັກຊີນ COVID-19 ໄປຍັງເຂດຫ່າງໄກຂອງ ປະເທດທີ່ ກໍາລັງພັດທະນາ ແມ່ນການຮັກສາວັກຊີນໃຫ້ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງ .

ແຕ່ດຽວນີ້, ຫນ່ວຍສຸຂະພາບເຄື່ອນທີ່ໃຫມ່ ທີ່ໃຊ້ພະລັງແສງຕາເວັນ ກໍາລັງຊ່ວຍສົ່ງຢາວັກຊີນ COVID-19 ໃຫ້ແກ່ເມືອງນ້ອຍໆ ແລະຫມູ່ບ້ານຕ່າງໆໃນເຄັນຢາ....ຣາຍງານໂດຍ ຂ່າວ SBS.

ການເອົາຢາວັກຊີນໄປຍັງເຂດຫ່າງໄກຂອງປະເທດ ໃນອຸນຫະພູມ ທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນພຽງໜຶ່ງຂອງສິ່ງທ້າທາຍຂອງໂຄງການ ສັກຢາວັກຊີນ ຂອງເຄນຢາ.

ທີ່ຈອດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ Kasarani ຂອງ ນະຄອນຫຼວງ Nairobi ຂອງ ເຄັນຢາ ແມ່ນກຸ່ມພະນັກງານສຸຂະພາບ ທີ່ມີພາຣະກິດໃນການຊຸກຍູ້ການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19.

ອີງຕາມອົງການອະນາມັຍໂລກ, ແນວໂນ້ມໂດຍລວມ ຂອງໄວຣັສ ໃນທະວີບອາຟຣິກາແມ່ນຫຼຸດລົງ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ໃນ ເຄັນຢາ ມີກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ 334,551 ຄົນ ແລະ ມີ ຜູ້ ເສັຍຊີວິດແລ້ວ 5,656 ຄົນ ໃນ 6 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີນີ້.

ແຕ່ດຽວນີ້ AMREFຫຼື ອົງການແພດແລະການຄົ້ນຄວ້າຂອງອາຟຣິກາ (The African Medical and Research Foundation) -  ກໍາລັງທຳການຕໍ່ສູ້ຕາມທ້ອງຖນົນ ດ້ວຍຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ ໂດຍຫວັງວ່າ ຈະເພີ່ມຈໍານວນ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.

ຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ ສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ ທີ່ມີປະຊາກອນຫນາແຫນ້ນ ຮວມເຖິງປະຊາກອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂນະທີ່ ຮັກສາຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການເກັບຮັກສາວັກຊີນ ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຫນາວເຢັນເຊັ່ນ AstraZeneca ແລະ Moderna.

Dr Catherine Kanari ຈາກ AMREF ກ່າວວ່າ ນີ້ມີຣະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຊຶງຊ່ວຍເອົາຊນະ ອຸປະສັກນັ້ນ.

"ສນັ້ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນີ້ແມ່ນຫນ່ວຍສັກຢາວັກຊີນເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະໄປຫາປະຊາຊົນ. ຖ້າປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດໄປຮັບຢາວັກຊີນຢູ່ສູນສຸຂະພາບໄດ້ ພວກເຮົາກໍມາຫາປະຊາຊົນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງປະຊາກອນຂອງພວກເຮົາໃນການສັກຢາ, ຖ້າເຮົາມາເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການແນະນໍາຈາກ WHO ໃນຄວາມສໍາເລັດ 70% ສໍາລັບການສັກຢາ. ດັ່ງນັ້ນຫນ່ວຍງານນີ້ຈຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການໃຫມ່. ມັນສາມາດເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນທີ່ການເຂົ້າເຖິງເປັນບັນຫາທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນໄນໂຣບີເທົ່ານັ້ນແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາມີບັນຫາໃນການເຂົ້າເຖິງແລະຍັງເປັນເພາະມັນໃຊ້(ພະລັງງານ)ແສງຕາເວັນເພື່ອຮັກສາການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມເຢັນ. ມັນເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງຄວາມແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາມີຢາວັກຊີນທີ່ມີປະສິດທິພາບ."

ນັກທຸລະກິດຍິງ Seradelphine Wairimu ກ່າວວ່າ ນາງຕ້ອງການ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ເພາະນາງ ຮູ້ຈັກຫຼາຍຄົນ ທີ່ເຈັບປ່ວຍ ຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສນີ້.

ແຕ່ ນາງ Wairimu ກ່າວວ່າຈົນ ເຖິງເວລານີ້ ລາວຍັງບໍ່ມີເວລາໄປ ໂຮງຫມໍເທື່ອ.

"ນີ້ແມ່ນວັກຊີນທໍາອິດທີ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບມາກ່ອນ. ຂ້ອຍໄດ້ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າບາງຢ່າງແລະຫລາຍຄົນໄດ້ເສັຍຊີວິດໄປ, ແມ່ນແຕ່ຫມູ່ເພື່ອນແລະຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍໄດ້ເຫັນວ່າຂ້ອຍຈະເປັນອັນຕະາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງເພື່ອນຊາວເຄນຢາແລະເພື່ອນບ້ານຖ້າຫາກວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ. ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍເພາະໃນຖານະເປັນນັກທຸະກິດຍິງ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍ ມີເວລາພຽງພໍ. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນມາວ່າຜູ້ຄົນກໍາລັງໄດ້ຮັບການສັກຢາຢູ່ໂຮງຫມໍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນທີ່ຂ້ອຍຢູ່. ຂ້ອຍເຄີຍສົງສັຍວ່າ ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບໂຮງຫມໍ, ແຕ່ຕອນນີ້ພວກເຂົາໄດ້ມາໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກ, ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດຕາມບາດກ້າວນີ້."

ນີ້ແມ່ນຄລີນິກ COVID-19 ເຄື່ອນທີ່ ແຫ່ງທໍາອິດໃນປະເທດເຄນຢາ, ແຕ່ມີແຜນການທີ່ຈະມີອີກ 10 ແຫ່ງ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ບໍຣິການຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ.

ຄວາມສໍາເຣັດຂອງໂຄງການນີ້ ສາມາດຊ່ວຍປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງ ການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໄປໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ອາດຈະເປັນໃນພູມິພາກທັງຫມົດ.

ທ່ານ William Mbuthia ຊາວເມືອງອີກຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ບັດນີ້ ທ່ານໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ເປັນເທື່ອທໍາອິດແລ້ວ ແລະ ທ່ານຈະຊຸກຍູ້ ໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຮັດແບບດຽວກັນ.

"ມື້ນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາ. ຕອນມັນມາຮອດເທື່ອທໍາອິດທຸກຄົນມີບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ຈະເວົ້າ, ເມື່ອທ່ານ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ທ່ານຈະມີປັນຫາ ທາງສຸຂພາບແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຂ້ອຍຕ້ອງດ້ຮັບຢາເຂັມທໍາອິດຂອງຂ້ອຍໃນມື້ນີ້ແລະຂ້ອຍມີຄວາມດີໃຈຫລາຍ. ຂ້ອຍຢາກຊຸກຍູ້ເພື່ອນຊາວເຄນຢາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນນີ້."

ຕອນນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາຣະນະສຸກກໍາລັງ ລາຍງານວ່າ ມີການ ເພີ່ມການຮັບຢາວັກຊີນ ດ້ວຍວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ເອົາຢາວັກຊີນ ໄປຫາຄົນ ທີ່ບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄກໄປໂຮງຫມໍໄດ້.

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ຂ່າວ SBS News,

ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS  ພາກ ພາສາລາວ

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