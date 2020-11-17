ນະໂຍບາຍອາກາດຂອງພັກ ເລເບີອອສເຕຼເລັນຍ ແຕກລ້າວແລ້ວ
Opposition leader Anthony Albanese and former Shadow Minister for Agriculture Joel Fitzgibbon in the House of Representatives at Parliament House in Canberra. Source: AAP
ໂຈແອນລ໌ ຟິດຊ໌ງີບບອນ ອະດິດໂຄສົກສັຍພະຍາກອນອອສເຕຼເລັຍ ປະທະກັນກັບ ແອນໂຕນ ອັນຕ໌ບານີໍີ ຜ້ນະພັກດັ່ງກ່າວກ່ຽວກັບນະໂຍ ບາຍອາກາດຂອງພັກດັ່ງກ່າວ. ນີ້ເີກດຂຶ້ນມື້ນ່ຶ່ງກ່ອນທ່ານ ໂຈແອນລ໌ ລາອອກຕ່ຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ການລາອອກນັ້ນບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພັກເລເບີອອສເຕຼເລັຍບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັນໃນດ້ານນະໂຍບານອາກາດແລ້ວ...
Share