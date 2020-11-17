ນະໂຍບາຍອາກາດຂອງພັກ ເລເບີອອສເຕຼເລັນຍ ແຕກລ້າວແລ້ວ

Opposition leader Anthony Albanese and former Shadow Minister for Agriculture Joel Fitzgibbon in the House of Representatives at Parliament House in Canberra.

Opposition leader Anthony Albanese and former Shadow Minister for Agriculture Joel Fitzgibbon in the House of Representatives at Parliament House in Canberra. Source: AAP

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ໂຈແອນລ໌ ຟິດຊ໌ງີບບອນ ອະດິດໂຄສົກສັຍພະຍາກອນອອສເຕຼເລັຍ ປະທະກັນກັບ ແອນໂຕນ ອັນຕ໌ບານີໍີ ຜ້ນະພັກດັ່ງກ່າວກ່ຽວກັບນະໂຍ ບາຍອາກາດຂອງພັກດັ່ງກ່າວ. ນີ້ເີກດຂຶ້ນມື້ນ່ຶ່ງກ່ອນທ່ານ ໂຈແອນລ໌ ລາອອກຕ່ຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ການລາອອກນັ້ນບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພັກເລເບີອອສເຕຼເລັຍບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັນໃນດ້ານນະໂຍບານອາກາດແລ້ວ...

Share

Latest podcast episodes

hiroshima atomic bomb 1945 war

ຄົບຮອບ 77 ປີທີ່ລະເບີດປະຣະມານູຖືກຖິ້ມໃສ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Xiao Qian to be China’s ambassador to Australia

ການຊ້ອມຣົບຢ່າງໃຫຍ່ຂອງຈີນໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ

Cannabis

ການທ່ອງທ່ຽວໄທ ແລະ ກັນຊາ

People walk past a billboard welcoming Nancy Pelosi, in Taipei, Taiwan

ປະຕິກິຣິຍາຂອງຈີນ ຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງ Nancy Pelosi