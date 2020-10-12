ໂອບໂມງຣົດໄຟລາວ-ຈີນແລ້ວໜົດແລ້ວ. ທ່າເຮືອນ້ຳຂອງຈີນໃນລາວ. ຖ້ຳພະຍານາກເປີດໃໜ່ແລ້ວ.
Mekong River Cruise Backpacking Traveller Wanderlust Thailand to Laos Pak Being Village - Getty Source: Getty
ຖ້ຳເສັ້ນທາງຣົດໄຟລາວຫຼຈີນ ຄວາມໄວສູງ ລອດພູລອດຜາຖຶກ ສ້າງສຳເຣົດໜົດແລ້ວ. ທັງໜົດນັ້ນມີຈັກຖ້ຳແລະຍຶດຍາວປານໃດ? ບໍ່ຣິສັດຈີນສ້າງທ່າເຮືອທີ່ບ້ານມ່ອມເມືອງບໍ່ແກ້ວຫວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຢູ່ຕລອດແລະເປັນຂັ້ນໆ... ໃນ ສປປລາວ ມີທ່າເຮືອຈີນຈັກແຫ່ງ? ຖ້ຳພະຍານາກໃນຈັງວັດບຶງການປະເທດໄທຍ໌ຖຶກປັບປຸງສຳເຣັດ ແລະເປີດຄືນໃໜ່ແລ້ວ. ແຕ່ມີກົດເກນຕ້ອງຫ້າມຫັຍງແດ່?
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