ໂອບໂມງຣົດໄຟລາວ-ຈີນແລ້ວໜົດແລ້ວ. ທ່າເຮືອນ້ຳຂອງຈີນໃນລາວ. ຖ້ຳພະຍານາກເປີດໃໜ່ແລ້ວ.

Mekong River Cruise Backpacking Traveller Wanderlust Thailand to Laos Pak Being Village - Getty

Mekong River Cruise Backpacking Traveller Wanderlust Thailand to Laos Pak Being Village - Getty Source: Getty

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ຖ້ຳເສັ້ນທາງຣົດໄຟລາວຫຼຈີນ ຄວາມໄວສູງ ລອດພູລອດຜາຖຶກ ສ້າງສຳເຣົດໜົດແລ້ວ. ທັງໜົດນັ້ນມີຈັກຖ້ຳແລະຍຶດຍາວປານໃດ? ບໍ່ຣິສັດຈີນສ້າງທ່າເຮືອທີ່ບ້ານມ່ອມເມືອງບໍ່ແກ້ວຫວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຢູ່ຕລອດແລະເປັນຂັ້ນໆ... ໃນ ສປປລາວ ມີທ່າເຮືອຈີນຈັກແຫ່ງ? ຖ້ຳພະຍານາກໃນຈັງວັດບຶງການປະເທດໄທຍ໌ຖຶກປັບປຸງສຳເຣັດ ແລະເປີດຄືນໃໜ່ແລ້ວ. ແຕ່ມີກົດເກນຕ້ອງຫ້າມຫັຍງແດ່?

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