ລາວເຂົ້າຮ່ວມພິທີການເປີດສວນ ດຽກບຸຊ-ປາກ

Two leaders of the Lao Community Advancement Co-op NSW Ltd at the Deerbush Park opening ceremony (Supplied).jpg

Two leaders of the Lao Community Advancement Co-op NSW Ltd at the Deerbush Park opening ceremony (Supplied).jpg Source: Supplied

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ຄົນລາວຈຸແລກໆທີ່ອົພຍົບມາຢູ່ອອສເຕຼເລັຍແຕ່ປາງວັນທີ 19 ມີນາ 1976 ຢ່າງມາມາກຕັ້ງຊີວິດໃໜ່ຢູ່ໃນຂົງແຄ້ວນນະຄອນ ແຟຟຽນ ໃນພາກຈາເຕັນຕົກ ຂອງນະຄອນຊິດນີຣັດນີວຊາວແວນ. ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາລາວເຮົານັ້ນໄດ້ສົ່ງເສີມ ແຟຟຽນ ນັ້ນຕລອດມາແລະໃນຫວ່າງນຶ່ງກໍ ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງແລະເປີດສວນ ດຽຍບຸຊວອກ ດັ່ງການສຳພາດທ່ານ ເດດ ສີແສງຣັດ ປະທານປະຊາສຳັພນຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວໃນຣັດນີວຊາວແວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

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