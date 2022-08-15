ສປປລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄທຍ໌ສະດວກສະບາຍການກັບບ້ານຂອງແຮງງານລາວ
Migrant workers waiting Covid-19 test at Bangkok Fish Organization during a Covid-19 outbreak in Thailand (Adisorn Chabsungnoen - SOPA Images - LightRocket via Source: Adisorn Chabsungnoen - SOPA Images - LightRocket via Getty Images
ຄົນ ສປປລາວ ຫຼັງໄຫຼເຂົ້າໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດໄທຍ໌ມາມາຍຕລອດມາ ແຕ່ຍ້ອນທີ່ ສປປລາວ ເລີ້ມປ່ອຍໃຫ້ ແຮງງານນັ້ນກັບຖິ່ນຖານໄດ້ມັນກໍຍັງຍາກຊາ ແລະລ້ຳບາກທີ່ຈະກັບ. ບັ້ນນີ້ທາງການແຂວງບໍຣິຄຳໄຊ ສປປລາວ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ທາງການໄທຍ໌ ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມງ່າຍດານແກ່ການຈະກັບບ້ານຂອງແຮງງານລາວນັ້ນ.
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