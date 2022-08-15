ສປປລາວ ຕໍ່ຣະຍະການຕ້ອງຫ້າມ ໂກວິດ-19. ບັ້ງໄຟພະຍານາກຄຶກຄື້ນ. ຊຽງຮາຍກູ້ເຮືອນົມນ້ຳໄດ້ແລ້ວ.

ສປປລາວ ຕໍ່ຣະຍະການຕ້ອງຫ້າມ ໂກວິດ-19. ບັ້ງໄຟພະຍານາກຄຶກຄື້ນ. ຊຽງຮາຍກູ້ເຮືອນົມນ້ຳໄດ້ແລ້ວ.
Naga Buddha statue in Thailand - Getty Images - sutiporn somnam Source: Getty Images - sutiporn somnam
ສປປລາວ ອ້າງແລະປະກາດວ່າໃນຜື້ນແຜ່ນດິນລາວມີຄົນ ເປັນ ໂກວິດ-19 ພຽງແຕ່ 23 ຄົນໂດຍບໍ່ຕາຍຈັກລາຍ ແຕ່ໃນຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ຕໍຍາວອອກຣະຍາການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພະຍາຍາດດັ່ງກ່າວ... ການຊົມເບິ່ງບັ້ງໄຟພະຍານາກໃນຈັງວັດໜອງຄາຍແຫ່ງ ປະເທດໄທຍ໌ ໃນປີນີ້ຄືກຄື້ນເປັນປະຫັວດການ... ເຮືອເຫຼັກການທ່ອງທຽວໄທຍ໌ທີຈົມນ້ຳຂອງທ່ີເມືອງຊຽງແສນ ຈັງວັດຊຽງຮາຍຖຶກກູ້ພັຍຂຶ້ນຈາກພື້ນ້ຳໄດ້ສຳເຣັດແລ້ວ...
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