ສປປລາວ ໄດ້ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຟຼີໆອີກແລ້ວ

A Laotian mother holds her sickly child in the main ward of the hospital in Vang Vieng, Laos (AAP Image-AP Photo-David Longstreath)

A Laotian mother holds her sickly child in the main ward of the hospital in Vang Vieng, Laos (AAP Image-AP Photo-David Longstreath) Source: AAP Image-AP Photo-David Longstreath

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ສປປລາວ ມີພົນລະເມືອງປະມານເຈັດລ້ານຄົນແລະດ້ອຍການພັທນາ. ເຖິງຈະເປັນແນວນັ້ນກໍຕາມ ໂຄວິດ-19 ມັນບໍ່ໄວ້ໜ້າແຕ່ຢ່າງໃດ. ມັນບຸກຣຸກໄປທົວເກືອບທຸກຫົນແຫ່ງແລ້ວຈົນວ່າເປັນມັນແລ້ວເກືອນ ສອງພັນຄົນ. ສາກົນນາໆຊາດກໍພາກັນຊ່ວຍເຫຼືອລາວກ່ຽວກັນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍວິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນໃຫ້ເງິນຄຳ ຢຸກຢາຕ່າງໆ. ໃນຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ ສປປລາວກໍໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ອີກປະມານ ນຶ່ງແສນເຂັມ.

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