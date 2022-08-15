ສປປລາວ ເຂັ້ມຂັນການລັກລອບເຂົ້າປະເທດ

A Laotian villager receives a vaccination shot at a village in Luang Prabang on May 4, 2012 (ROSLAN RAHMANAFP - GettyImages)

A Laotian villager receives a vaccination shot at a village in Luang Prabang on May 4, 2012 (ROSLAN RAHMANAFP - GettyImages) Source: ROSLAN RAHMANAFP - GettyImages

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ສປປລາວ ມີຊາຍແດນຍຶດຍາວຕິດກັບປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ທີມີຄົນເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກ່ວາເປັນກັນຢູ່ໃນລາວ. ຍ້ອນຊາຍແດນຍືດຍາວນັ້ນການລັກລອບເຂົ້າໄປໃນລາວສ້າງບັນ ຫາໃນດ້ານສາທາຣະນະສຸກແກ່ພັກຣັຖແລ້ວ ຄືນຳເອົາ ໂຄວິດ-19 ໄປແຜ່ຜາຍຂຶ້ນໃນລາວ. ບັດນິີ້ ສປປລາວ ເຂັ້ມຂັນການປາບປາມການລັກລອບເຂົ້າໄປໃນ ລາວຈາກຕ່າງເທດຕ່າງໆຂຶ້ນແລ້ວ.

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