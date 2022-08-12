ການແລກປ່ຽນຜູ້ຕ້ອງຫາຣະຫວ່າງອາເມຣິກາ ແລະ ຣັສເຊັຍ

ສະຫະຣັດ ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ເຮັດຂໍ້ສເນີ "ຢ່າງຫລວງຫລາຍ" ຕໍ່ຣັສເຊັຍ ເພື່ອປ່ອຍໂຕຊາວ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ທີ່ ນັ້ນ.
ຣັຖມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມຣິກາ ໄດ້ປະກາດວ່າ ລາວຈະຍົກເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາລົມກັບ ຣັສເຊັຍ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າ ໂອ້ລົມກັນເປັນເທື່ອທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ.. Phillippa Carisbrooke.. ລາຍງານ.
ທ່ານ Antony Blinken ຣັຖມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມຣິກາ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ ຕົກລົງຂອງຣັຖບານ ສະຫະຣັດ ທີ່ໄດ້ສເນີ ໃຫ້ຣັສເຊັຍ ປົດປ່ອຍນັກກິລາບານບ້ວງ (Basketballer) Brittney Griner ແລະ ຊາວອາເມຣິກັນ ອີກຄົນນຶ່ງ ທ່ານ Paul Whelan.
ມັນເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ ຣັຖບານ Biden ໄດ້ກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການ ດໍາເນີນການທີ່ເປັນຮູປທັມ ເພື່ອປະກັນການປົດປ່ອຍນາງ Griner ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນຂໍ້ຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດໃນ ນະຄອນ Moscow ໃນ ເດືອນ ກຸມພານີ້.
"ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດທຸກໆມື້. ແລະ ສ່ວນຫລາຍ ແລ້ວ ພວກເຮົາ ກໍເຮັດວຽກຢ່າງງຽບໆ ຢູ່ຂ້າງຫລັງ, ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເວົ້າວ່າພຽງແຕ່ທ່ານບໍ່ເຫັນພວກເຮົາເຮັດ ບາງຢ່າງຫຼືທ່ານບໍ່ໄດ້ຍິນພວກເຮົາເວົ້າເຖິງມັນ, ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ ນໍາຄົນກັບບ້ານ, ນໍາເອົາ Brittney ກັບບ້ານ, ນໍາເອົາ Paul ກັບບ້ານ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ."
ທ່ານ Blinken ກ່າວວ່າ ຂໍ້ສເນີ "ຢ່າງຫລວງຫລາຍ" ໄດ້ຖືກນໍາສເນີ ຕໍ່ຣັສເຊັຍ ເມື່ອຫລາຍອາທິດກ່ອນ.
ລາວໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນຈະກົດດັນໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ (ຣັສເຊັຍ) ຕອບໂຕ້ໃນການສົນທະນາທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນວັນຂ້າງຫນ້າມັນຈະເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ ທັງຄູ່ໄດ້ລົມກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮຸກຮານ ຂອງ ຣັສເຊັຍ ໃນ ຢູເຄຣນ.
ການຮັບຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການສເນີ ທີ່ຕາມທັມດາແລ້ວ U-S ຈະຫລີກເວັ້ນ ຣັສເຊັຍ ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ຣັຖບານ Biden ຈາກຄອບຄົວຂອງຜູ້ຖືກກັກຂັງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ພວກເຂົາກັບບ້ານ.
ທ່ານ John Kirby ໂຄສົກຂອງ ສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດ "ບາດກ້າວທີ່ພິເສດ" ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນກັບຄືນມາ.
"ຫຼາຍເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, ປະທານາທິບໍດີ Biden ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທີມງານຮັກສາຄວາມປອດພັຍແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຮັດທຸກວິທີທາງ ເພື່ອນໍາເອົານາງ Brittany ກັບບ້ານຢ່າງປອດພັຍໃຫ້ຄອບຄົວ ຫຼື ຫມູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນທີ່ນາງຮັກ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມທີມ. ຣັຖບານສະຫະຣັດຍັງສືບຕໍ່ທໍາງານ ຢ່າງໜັກ ເພື່ອຈະເຮັດທຸກ ວິທີທາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ."
ນາງ Griner ໄດ້ກ່າວໃນການ ພິຈາຣະນາຄະດີ ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ນັ້ນ ວ່າ ນາງບໍ່ໄດ້ຖືກບອກສິດທິຂອງນາງໃນ ຂນະທີ່ ນາງຖືກຄວບຄຸມໂຕຫລັງຈາກຕໍາຫລວດ ຢູ່ສນາມບິນນາໆຊາດ ມົສກູ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບ ທີ່ບັນຈຸນ້ໍາມັນຊາ ຢູ່ໃນກະເປົ໋າຂອງນາງ
ເຈົ້າຂອງຫຼຽນທອງໂອລິມປິກສອງສມັຍກ່າວວ່າ ນາງໄດ້ຖືກຂໍໃຫ້ເຊັນເອກະສານ, ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ Google Translate ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ.
"ມີຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເປັນຜູ້ແປພາສາ, ແຕ່ມັນມີຫຍັງຫຼາຍກວ່າການບອກຂ້ອຍວ່າ: ຊື່, ປ້າຍ. ນາງບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເນື້ອໃນຂອງເຈັ້ຍ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ຂ້ອຍເຊັນຫຍັງ."
ລາວໄດ້ຍອມຮັບສາຣະພາບຜິດໃນຂໍ້ຫາຢາເສບຕິດ. ແຕ່ ນາງປະຕິເສດວ່າ ນາງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລະເມີດກົດຫມາຍຂອງຣັສເຊັຍ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ນາງຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ vape cartridges ໄດ້ມາຢູ່ໃນຖົງຂອງນາງໄດ້ແນວໃດ, ໂດຍລະບຸວ່ານາງເກັບເຄື່ອງນຸ່ງຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະມີຄວາມເມື່ອຍຫຼັງຈາກຟື້ນຕົວຈາກ COVID-19.
"ຍ້ອນວ່າ ຂອງນັ້ນຢູ່ໃນຖົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍບັງເອີນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮັບຜິດຊອບ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລັກລອບຫຼືວາງແຜນລັກລອບເອົາສິ່ງໃດສິ່ງຫນຶ່ງເຂົ້າໄປໃນຣັສເຊັຍ."
ທີມທະນາຍຄວາມ ປ້ອງກັນຂອງ Griner ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານ ກວດສອບ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບອາການ ຫຼັງ COVID ຊຶ່ງນັກວິທະຍາສາດ ເຊື່ອວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຈໍາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການມີສະມາທິຂອງຜູ້ປ່ວຍ.
ທະນາຍຄວາມຂອງລາວ, Ms Mariya Blagovolina, ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນທາງການແພດຢືນຢັນວ່ານັກກິລາບານບ້ວງມີພະຍາດຊໍາເຮື້ອ.
"ແລະເຮົາຍັງໄດ້ສົ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດທີ່ຜລິດ cartridges ເຫຼົ່ານີ້. ມີການກ່າວຢ່າງຊັດເຈນໃນ ເວັບໄຊທ໌ວ່າ cartridges ແມ່ນຜລິດຕະພັນທາງການແພດ, ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ທາງການແພດ. ທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດແຈ້ງໃນເວັບໄຊທ໌."
ຫົວຫນ້າຄນະຜູ້ແທນ U-S ທ່ານນາງ Elizabeth Rood ໄດ້ເຝົ້າເບິ່ງການດໍາເນີນຄະດີນີ້.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບສື່ມວນຊົນຢູ່ນອກສານ.
"ພວກເຮົາສາມາດນັ່ງຢູ່ຂ້າງ Ms Griner ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ຕະຫຼອດການດໍາເນີນຄະດີ ແລະພວກເຮົາ ໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະລົມກັບນາງອີກ ແລະນາງກໍຮູ້ສຶກດີ, ແລະນາງໄດ້ລົມກັບພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ປຶ້ມທີ່ນາງກໍາລັງອ່ານຢູ່."
ເພື່ອນຊາວອາເມຣິກັນ ທ່ານ Paul Whelan ຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກ 16 ປີ ໃນຣັສເຊັຍ ໃນປີ 2020 ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສອດແນມ.
ບໍ່ເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ ຂໍ້ສເນີຂອງສະຫະຣັດ ຈະພຽງພໍສໍາລັບຣັສເຊັຍ ຫລືບໍ່.
C-N-N ກໍາລັງລາຍງານວ່າ ຂໍ້ສເນີນັ້ນແມ່ນການແລກປ່ຽນ ຜູ້ຄ້າອາວຸດຊາວຣັສເຊັຍ Viktor Bout.
ຄັ້ງນຶ່ງລາວເຄີຍຖືກຣະບຸວ່າເປັນ "ພໍ່ຄ້າແຫ່ງຄວາມຕາຍ", ລາວຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກໃນ U-S ເປັນເວລາ 25 ປີ ໃນປີ 2012 ໃນຂໍ້ຫາທີ່ລາວໄດ້ວາງແຜນຈະຂາຍອາວຸດຫຼາຍລ້ານໂດລາຢ່າງຜິດກົດຫມາຍ.
ຣັຖບານ ຣັສເຊັຍໄດ້ ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ເປັນເວລາຫລາຍປີຕໍ່ການປົດປ່ອຍຂອງລາວ.
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Phillippa Carisbrooke ຂ່າວ SBS News,
ຜລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັຕນ໌ ວິທຍຸ SBS ພາກ ພາສາລາວ