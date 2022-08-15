ໂກວິດ-19 ສາຍພັນໃໜ່ບຸກແຫຼກ

Testers prepare to take samples from drivers parked in the Port of Dover in Kent

Testers prepare to take samples from drivers parked in the Port of Dover in Kent Source: AAP

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ໂກວິດ-19 ເມ່ືອມັນລາມອອກມາຈາກ ສປຈີນ ແລ້ວມັນກໍສ້າງຄວາມ ຈີບຫາຍວາຍວອດຮອບດ້ານໃສ່ໂລກນີ້... ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍເກ່ງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆແຕ່ໃນຫວ່າງນຶ່ງນີ້ມັນກໍປຽນຕົນປ່ຽນ ໂຕເປັນສາຍພັນໃໜ່ຂຶ້ນໃນປະເທດ ເຊົາອາຟຼິກກາໃຕ້ ເປັນສາຍພັນໃໜ່່ທີ່ ເກ່ງຂຶ້ນຕືມແລ້ວລາມໄປຍັງປະເທດອັງກິດ. ບັດນີ້ ອອສເຕຼເລັຍກໍມີຄົນເປັນມັນແລ້ວແຕ່ເປັນຄົນທີ່ຖຶກກັກໂຕ 14 ມື້ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂກວິດ-19... ໃນປະເທດອັງກິດນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ມີການຕ້ອງຫ້າມຢ່າງໜັກໜ່ວງຂຶ້ນຕື່ມ ຈົນວ່າຮ້ານຄ້າເກືອບຈະບໍ່ມີຫັຍງບໍຣິການແ້ບວ... ແລະຫຼາຍປະເທດກໍປິດ ປະຕູປະຕ່າງໃສ່ອັງກິດດ້ວຍແລ້ວ...

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