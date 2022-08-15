ໂກວິດ-19 ສາຍພັນໃໜ່ບຸກແຫຼກ
Testers prepare to take samples from drivers parked in the Port of Dover in Kent Source: AAP
ໂກວິດ-19 ເມ່ືອມັນລາມອອກມາຈາກ ສປຈີນ ແລ້ວມັນກໍສ້າງຄວາມ ຈີບຫາຍວາຍວອດຮອບດ້ານໃສ່ໂລກນີ້... ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍເກ່ງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆແຕ່ໃນຫວ່າງນຶ່ງນີ້ມັນກໍປຽນຕົນປ່ຽນ ໂຕເປັນສາຍພັນໃໜ່ຂຶ້ນໃນປະເທດ ເຊົາອາຟຼິກກາໃຕ້ ເປັນສາຍພັນໃໜ່່ທີ່ ເກ່ງຂຶ້ນຕືມແລ້ວລາມໄປຍັງປະເທດອັງກິດ. ບັດນີ້ ອອສເຕຼເລັຍກໍມີຄົນເປັນມັນແລ້ວແຕ່ເປັນຄົນທີ່ຖຶກກັກໂຕ 14 ມື້ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂກວິດ-19... ໃນປະເທດອັງກິດນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ມີການຕ້ອງຫ້າມຢ່າງໜັກໜ່ວງຂຶ້ນຕື່ມ ຈົນວ່າຮ້ານຄ້າເກືອບຈະບໍ່ມີຫັຍງບໍຣິການແ້ບວ... ແລະຫຼາຍປະເທດກໍປິດ ປະຕູປະຕ່າງໃສ່ອັງກິດດ້ວຍແລ້ວ...
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