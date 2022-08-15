ຈັງວັດໜອງຄາຍຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນແລະປະໂມງເອົາໂຕລອດຈາກວິກິດນ້ຳຂອງແຫ້ງ.

Mekong at its lowest in decades, making it increasingly difficult for fishermen and farmers living along the river (Jonathan Saruk - Getty Images)

Mekong at its lowest in decades, making it increasingly difficult for fishermen and farmers living along the river (Jonathan Saruk - Getty Images) Source: Jonathan Saruk - Getty Images

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ດຽວນີ້ແມ່ນ້ຳຂອງຈາກຊາຍແດນລາວຊຈີນແຫ່ງເປັນວິກິດແລະ ປະຊາຊົນຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ເປັນສາຍໂລຫັດໃຫຍ່ນຂອງົນລາວ ແລະລາວີອສານມນບັນຫາໃນການທຳມາຫາກິນໂດຍອາໄສແມ່ນ້ຳ ດັ່ງກ່ວຢູ່. ຈາກການຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາກອນໄທຍ໌ ບັດນີ້ທາງການຈັງວັດໜອງ ຄາຍອອກມາພະຍາຍາມແກ້ບັນຫາຂອງຄົນທັງຫຼາຍນັ້ນແລ້ວ.

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