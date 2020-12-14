ລາວນອກຕຽມພ້ອມຈະຕໍ່ສູ້ເອົາເສຣີພາບເພື່ອລາວ

Hammering a Communisim symbol - Miguel Candela - SOPA Images - LightRocket via Getty Images

Hammering a Communisim symbol - Miguel Candela - SOPA Images - LightRocket via Getty Images Source: LightRocket via Getty Images

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ລາວຖຶກກືນກິນໂດນຄອມມຸຍນິສ໌ຕໃນລາວໃນປີ 1975. ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາຄົນໃນລາວປົບຣົບໜີອອກປະເທດໄປຢູ່ໃນທຸກ ມຸມແຈຂອງໂລກນີ້ແລະພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍມີການກອບກູ້ຊາດ ລາວຂຶ້ນໂດຍລຳແຂ່ງລຳຂາແຕ່ມັນບໍ່ໄປບໍ່ມາ ຮ້ວຍໄປເຫຼືອແຕ່ ເສື້ອກະດາດກະຈູ້ກະຈາຍກັນໄປໃນທົ່ວໂລກນີ້. ໃນຫວ່າງນຶ່ງນີ້ປາກົດວ່າລາວນອກສມັກຄີກັນໄດ້ ວາງນະໂຍ ບາຍອອກມາເພື່ອກອບກູ້ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງລາວ. ໃນນະໂຍບາຍນັ້ນມີຫັຍງແດ່?

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